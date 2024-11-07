Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги Європи, який пройде 7 листопада та розпочнеться о 22:00.

У четвертому турі основного етапу Ліги Європи УЄФА між собою зіграють київське Динамо та угорський Ференцварош.

Динамо Київ — Ференцварош

Четвер, 7 листопада, 22:00, стадіон Фолькспаркштадіон, Гамбург. Арбітр зустрічі — Мохаммед Аль Гакім (Швеція)

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Напередодні ми чітко позначили завдання для донецького Шахтаря на матч проти швейцарського Янг Бойз — забитий перший гол у основному раунді єврокубкових змагань і здобути перемогу — і в підсумку отримали бажаний результат від команди Маріно Пушича (2:1). Тепер є всі підстави для того, аби повторити той самий трюк і з київським Динамо, яке потрапило в дуже скрутне становище вже на старті виступів у Лізі Європи.

Компанія Favbet вважає, що Динамо Київ — фаворит зустрічі. На перемогу команди Олександр Шовковського дають коефіцієнт 2.41. Нічию оцінили в 3.30, а успіх Ференцвароша — 3.10. Ми ж будемо очікувати на потужний старт киян на старті й перемогу, тож Перемога Динамо Київ 1 тайм / матч за 3.75 — наш вибір.

Команда Олександра Шовковського, так само, як і одвічні конкуренти, не змогла за три попередні матчі відзначитись у воротах суперників, які, до речі, представляли геть не останні чемпіонати європейських країн. Від римських Лаціо та Роми "біло-сині" отримали натомість три та один гол відповідно, а німецький Гоффенгайм двічі відзначився у воротах українського представника (0:2).

При цьому всі ми добре пам’ятаємо, що головним мотивом останнього візиту до Риму для Динамо була підготовка до Класичного проти Шахтаря, але аж ніяк не саме єврокубкове протистояння проти "вовків", результат якого за помахом долі визначив гол українського нападника Артема Довбика з пенальті (0:1). Утім, після оновлення формату розіграшу єврокубків усе, що було до прийдешнього протистояння, немає жодного значення.

Динамо продовжує зберігати впевнений хід у чемпіонаті, де в нього головний конкурент цього сезону наразі аж ніяк не донецький Шахтар, а Олександрія, пара матчів проти якої будуть завершувати для команди Шовковського календарний рік, як стало відомо відносно нещодавно.

Очевидно, що в чемпіонських перегонах розслаблятись ніхто не буде, і якщо в тому самому Класичному Динамо так і не вразило (1:1), то в матчі минулими вихідними проти петровського Інгульця, де потрібно було перемагати за будь-яких обставин, столичний колектив свого досяг із запасом (5:2).

Однак уже цієї неділі в киян буде не менш важливий іспит, аніж принципова дуель до цього — двобій проти житомирського Полісся недільного вечора, а оскільки "вовкам" уже відступати нікуди, то вони налаштовані дуже рішуче. І як тут не пригадати тисячі кілометрів, які доведеться подолати команді Шовковського, тоді як суперники в тижневому циклі підготовки можуть хоч пішки до столиці дійти.

І тепер буде головне питання — наскільки більше важить результат Класичного для Динамо, аніж протистояння проти суперника, який той-таки Шахтар уже обігравав у цьому сезоні? Невже ми знову побачимо глибоку ротацію складу в ситуації, коли чергова втрата очок у єврокубках буде коштувати вже тут і зараз дуже багато, тоді як потенційна хиба в чемпіонаті ще невідомо до чого може призвести?

Саме тому головний тренер угорського Ференцвароша Паскаль Янсен й говорить про те, що він не знає, чого очікувати глядачам ані від його команди, ані від Динамо в прийдешній грі. Бо "фроді" в чемпіонаті теж не безгрішні — за останні п’ять матчів схибили тричі, що й становить усі їхні втрати очок у цьому сезоні на внутрішній арені. При чому двічі поспіль "зелені" зіграли внічию — 1:1 проти Дьора та 2:2 проти Дебрецена минулими вихідними.

Конкуренти Ференцвароша по типу Академії Пушкаша, МТК Будапешта та Пакша тільки й чекають на те, аби колектив Янсенса схибив знову. Але є одна погана новина для Динамо в цьому плані — суперники гратимуть перед міжнародною перервою проти явного аутсайдера Кучкемета, тож це позбавляє угорців потреби проводити ротацію. Проти киян будуть грати найсильніші серед доступних гравців — це очевидно.

У той самий час цей перелік "найсильніших" — це не гравці калібру того, які мали в своєму розпорядженні умовні Рома та Лаціо, навіть коли проводили ротацію. Легко буде досвідченим уболівальникам розпізнати форварда збірної Угорщини Борнобаша Ворго чи бразильця Матеуса Сальданью, орендованого з Партизану, проти якого Динамо грало в кваліфікації до Ліги чемпіонів УЄФА й він киянам, до речі, забивав двічі в тому матчі 6:2. Досвідчений воротар Денеш Дібуш також є відомим майстром своєї справи, як і центральний півзахисник збірної Ізраїля Мохаммед Абу Фані. Проте більше гучних імен там годі й шукати.

Можливо, саме тому й Ференцварош так невдало стартував у Лізі Європи, хоча, як і Динамо, починав ще з відбору до головного європейського клубного змагання, але обіграти валлійський Нью-Сейнтс (7:1) — це одне, а от подужати датський Мідтьюлланн — геть інше (2:3). Навіть до основного раунду Ліги Європи "фроді" в підсумку пробились тільки після серії пенальті проти боснійського Бораца, а потім поступились на старті Андерлехту та Тоттенгему (по 1:2), зігравши внічию в третьому турі проти Ніцци (1:1). А це вже виглядає, як досягнення команди Янсена.

Але як би там не було, а затягувати Динамо вже нікуди. Далі будуть Вікторія Пльзень (д), Реал Сосьєдад (г), Галатасарай (г) та РФШ (д), і на якусь кількість очок ми все ж таки очікуємо після цих матчів, але лише їх уже може бути недостатньо. Тоді як у Ференцвароша попереду Мальмо (д), ПАОК (г), Айнтрахт Франкфурт (г) та АЗ (д) — такий самий глухий кут, основа якого припадає (або не припадає) саме на прийдешню гру.

Орієнтовні склади

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Біловар, Михавко, Дубінчак — Бражко, Шапаренко — Караваєв, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Ференцварош: Дібуш — Макрекіс, Гартенманн, Сіссе, Чивич — Абу Фані, Маїга — Траоре, Захаріассен, Боржес — Сальданья.

Не зіграють: Себальйос, Піхальонок, Попов — Густаво.

Тренери кажуть

Олександр Шовковський, головний тренер Динамо Київ:

"Мені складно говорити про команду суперника. У цьому сезоні вони мали можливість підсилитися, запросили 6-7 гравців, які сумарно коштували близько 10 мільйонів євро. Нам же ситуація у нашій країні не дозволяє провести таке підсилення, у нас є можливість грати лише своїми вихованцями або українцями. Звісно, це накладає певний відбиток на наші дії".

Паскаль Янсен, головний тренер Ференцвароша:

"Звичайно, команди схожі тим, що вони домінують у своїх домашніх чемпіонатах, але в Лізі Європи ми показуємо трохи різне обличчя. Той факт, що Динамо знаходиться внизу таблиці, не має нас бентежити, ми повинні вийти на поле з повною концентрацією".

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою зустрічались три рази — у Лізі чемпіонів УЄФА-20/21, коли Динамо перемогло в Києві 1:0 з голом Дениса Попова, а в Будапешті була нічия 2:2 з м’ячами Токмака Нгуена й Франка Болі, а також Віктора Циганкова й Карлоса Де Пени + вилученням Сергія Сидорчука. Набагато раніше до цього Динамо Валерія Лобановського обігравало Ференцварош у фіналі Кубку володарів кубків УЄФА-1974/1975 на Санкт-Якоб Парк у Базелі (3:0) із м’ячами Володимира Оніщенка (дубль) та Олега Блохіна.