Ліга Європи

Іспанець шокований діями свого гравця.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував помилку Тайрона Мінгса в матчі ЛЧ проти Брюгге (0:1).

"Це дуже дивна помилка. Це найбільша помилка, яку я бачив у своїй кар'єрі. За все моє життя таке траплялося лише раз. Сьогодні", – сказав після матчу Емері.

На 52-й хвилині у Вілли було призначено пенальті після того, як Тайрон Мінгз торкнувся м'яча рукою і пересунув його на кут воротарського майданчика після пасу від голкіпера Еміліано Мартінеса. Ванакен реалізував 11-метровий.