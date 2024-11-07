Динамо Київ залишилося у меншості вже на 17-ій хвилині першого тайму.
Владислав Дубінчак, Getty Images
07 листопада 2024, 22:27
У рамках четвертого туру основного етапу Ліги Європи київське Динамо зустрілося з угорським Ференцварошем на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі.
Вже на 17-ій хвилині цього протистояння команда Олександра Шовковського залишилася у меншості через пряме вилучення лівого захисника Владислава Дубінчака.
26-річний українець пішов у підкат проти суперника, в результаті чого здійснив абсолютно непотрібний грубий фол. Після перегляду відеоповтору головний арбітр Мохаммед аль-Хакім "нагородив" гравця Динамо червоною карткою.
Гра Динамо Київ — Ференцварош розпочалася о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.