Ліга Європи

Динамо Київ залишилося у меншості вже на 17-ій хвилині першого тайму.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги Європи київське Динамо зустрілося з угорським Ференцварошем на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі.

Вже на 17-ій хвилині цього протистояння команда Олександра Шовковського залишилася у меншості через пряме вилучення лівого захисника Владислава Дубінчака.

26-річний українець пішов у підкат проти суперника, в результаті чого здійснив абсолютно непотрібний грубий фол. Після перегляду відеоповтору головний арбітр Мохаммед аль-Хакім "нагородив" гравця Динамо червоною карткою.

Гра Динамо Київ — Ференцварош розпочалася о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.