Ліга Європи

До вашої уваги статистика команд за підсумками першої половини поєдинку у рамках Ліги Європи.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги Європи київське Динамо зустрілося з угорським Ференцварошем на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі.

Команди вирушили на перерву з нічийним рахунком 0:0, проте вже на 17-ій хвилині команда Олександра Шовковського залишилася у меншості через пряму червону картку Владислава Дубінчака.

У першому таймі гравці Динамо нанесли у бік ворот Ференцвароша у загальному шість ударів (0 — у площину). В угорського клубу, в свою чергу, було 12 спроб вразити ворота "біло-синіх", з яких 6 — у площину.

Статистика першого тайму матчу Динамо — Ференцварош:

Гра Динамо Київ — Ференцварош розпочалася о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.