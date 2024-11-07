Ліга Європи

Колектив Руда ван Ністелроя здобув першу перемогу в Лізі Європи.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед на своєму полі приймав ПАОК. "Червоні дияволи" здолали опонента, відправивши в його ворота два голи.

Зазначимо, що це перша перемога для МЮ в поточному розіграші Ліги Європи.

Манчестер Юнайтед — ПАОК 2:0

Голи: Діалло, 50, 77.

Манчестер Юнайтед: Онана, Діогу Далот (Мартінес, 65), Еванс, Лінделеф, Мазрауї, Каземіро, Угарте (Еріксен, 65), Бруну Фернандеш, Гарначо (Решфорд, 65), Діалло (Маунт, 81), Гойлунд (Зіркзе, 90).

ПАОК: Котарські, Баба, Коллі, Кендзьора, Кастро, Шваб (Бакайоко, 65), Оздоєв, Камара (Десподов, 75), Тайсон (Шортайр, 84), Живкович, Тіссаудалі (Чалов, 65).

Предупредження: Угарте (55), Тіссаудалі (56), Каземіро (85).