Ліга Європи

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги Європи, що відбудеться 28 листопада та розпочнеться о 19:45.

У четвер, 28 листопада, київське Динамо проведе "домашній" поєдинок основного етапу Ліги Європи, у якому суперником буде чеська Вікторія Пльзень.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фолькспаркштадіон в Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Компанія GGBET вважає, що саме Динамо має перевагу. На перемогу "синьо-білих" дають коефіцієнт 2.5. Нічию оцінили в 3.4, а успіх Вікторії — 2.9.

Нагадаємо, в минулих матчах команда Шовковського поступилась Лаціо (0:3), Гоффенгайму (0:2), Ромі (0:1) та Ференцварошу (0:4).

Історія протистоянь Динамо та Вікторії

Динамо Київ — Вікторія Пльзень 2:0 (товариський матч у 2018 році)

Вікторія Пльзень — Динамо Київ 0:0 (товариський матч у 2015 році)

Динамо Київ — Вікторія Пльзень 1:1 (товариський матч у 2015 році)

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсору ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.



Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Вікторія Пльзень

Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення єврокубків. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.