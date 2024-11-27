До вашої уваги текстова трансляція поєдинку загального етапу Ліги Європи, що відбудеться 28 листопада та розпочнеться о 19:45.
фото ФК Динамо Київ
27 листопада 2024, 15:37
У четвер, 28 листопада, київське Динамо проведе "домашній" поєдинок основного етапу Ліги Європи, у якому суперником буде чеська Вікторія Пльзень.
Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фолькспаркштадіон в Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.
Компанія GGBET вважає, що саме Динамо має перевагу. На перемогу "синьо-білих" дають коефіцієнт 2.5. Нічию оцінили в 3.4, а успіх Вікторії — 2.9.
Нагадаємо, в минулих матчах команда Шовковського поступилась Лаціо (0:3), Гоффенгайму (0:2), Ромі (0:1) та Ференцварошу (0:4).
Історія протистоянь Динамо та Вікторії
Динамо Київ — Вікторія Пльзень 2:0 (товариський матч у 2018 році)
Вікторія Пльзень — Динамо Київ 0:0 (товариський матч у 2015 році)
Динамо Київ — Вікторія Пльзень 1:1 (товариський матч у 2015 році)
Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсору ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.
Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Вікторія Пльзень
Нагадаємо, що з нового сезону УЄФА суттєво змінив формат проведення єврокубків. Наразі кількість учасників у ній збільшилася з 32 до 36, а команди не розбиті на різні групи. Результати записуватимуться у загальну таблицю, а за підсумками восьми турів визначаться учасники 1/8 фіналу та стикових матчів.