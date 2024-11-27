Ліга Європи

Керманич киян дав ексклюзивний коментар журналісту Football.ua.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський на пресконференції поділився інформацією щодо кадрової ситуації в команді та висловився про контракт "біло-синіх" із захисником Браяном Себальйосом.

У матчі п'ятого туру основного етапу Ліги Європи проти Вікторії Пльзень кияни не розраховуватимуть на шістьох виконавців.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсору ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

"Травмовані все ті ж гравці, які останнім часом не могли допомогти команді. Шепелєв, Піхальонок, Ярмоленко, Себальйос. Також захворів Андрієвський, а в Дубінчака, як ви знаєте, дискваліфікація", — передає слова Шовковського журналіст Football.ua Владислав Жиряков.

Взимку втрачає чинність орендна угода Динамо з Браяном Себальйосом. Розкривати плани "біло-синіх" на нього Шовковський не став, заявивши, що ця тема "завтрашньої гри не стосується".

Поєдинок між Динамо та Вікторією відбудеться в четвер, 28 листопада, на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі, розпочавшись о 19:45 за київським часом.

Компанія GGBET вважає, що саме Динамо має перевагу. На перемогу "синьо-білих" дають коефіцієнт 2.5. Нічию оцінили в 3.4, а успіх Вікторії — 2.9.