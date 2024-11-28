Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги Європи, який пройде 28 листопада та розпочнеться о 19:45.

У п’ятому турі основного етапу Ліги Європи УЄФА між собою зіграють київське Динамо та чеська Вiкторiя.

Динамо (Київ) — Вiкторiя (Пльзень)

Четвер, 28 листопада, 19:45, стадіон Фолькспаркштадіон, Гамбург. Арбітр зустрічі — Луїш Годiнью (Португалія)

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Битва за престиж – інакше складно якось охарактеризувати інтригу в єврокубкових матчах цього сезону, що залишилися.

За всієї поваги до тренерського таланту Олександра Шовковського, здібностей його команди, славного минулого Динамо та іншого, іншого, іншого – дуже, дуже складно припускати, що цей клуб здобуде перемоги на виїздах у Сан-Себастьяні та Стамбулі, з Галатасараєм. Без них залишаються всього дві гри, і в них, за ідеєю, можна хоч по 100:0 вигравати – цього не вистачить, щоб зачепитися за 24-й рядок.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсору ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

Але цей престиж команди, яка 29 разів вигравала чемпіонати двох різних країн і утримує перше місце за кількістю чемпіонств у кожній з них – він, теоретично, має бути дуже важливим. Пишу “теоретично”, бо раніше Динамо якраз із такими викликами не справлялося. І в антирекордний сезон ЛЧ імені Сабо/Лужного, і позаминулого сезону все як почалися погано, так і закінчилися жахливо.

Суперник, причому, далекий від зразка. Навіть у найпримітивніших дрібницях: той самий Прінс Аду, який розпочинав сезон у складі Кривбасу та забивав Вікторії (!) у кваліфікації Ліги Європи, потім перейшов у Вікторію, але в останньому матчі чемпіонату, наприклад, зіграти не зміг. І справа не в якійсь травмі: у форварда... виникли проблеми із візою після поїздки до збірної!

Їх Вікторія вирішує досі і, швидше за все, сьогодні проти знайомого суперника Аду не зіграє. Це значна проблема, якщо враховувати, що раніше своїми голами Прінс допоміг здобути перемогу над Реалом Сосьєдад (2:1) та нічию з франкфуртським Айнтрахтом (3:3). Але сила Вікторії, звісно, ​​криється далеко не лише у літньому новачкові, який так класно заграв досить несподівано (за Кривбас він так стабільно не феєрив).

Вікторія зазвичай дуже сильно грає в обороні. Минулого сезону їй вдалося зіграти на нуль сім єврокубкових матчів поспіль – і навіть на полі Фіорентини зберігати нулі до овертайму. Команда не соромиться всією командою обмежуватися обмеженням: усім складом працювати на те, щоб нейтралізувати найсильніші сторони суперника – та вдарити контратакою, коли наблизився шанс.

У Динамо через дискваліфікацію не зіграє Дубінчак. Це означає, що вийде Вівчаренко, який цього сезону грає мало і вперше за весь час перебування в першій команді так явно “понизився” до статусу запасного. Колись він якраз дуже голосно заявив про себе, у кваліфікації ЛЧ віддавши передачу на переможний гол проти Фенербахче – але саме проти такого суперника, як Вікторія, його підключення можуть стати надто авантюрними. Костянтин часто залишає за спиною дуже багато простору – і не завжди встигає повернутися.

У другому турі єврокубків поспіль Динамо грає із суперником абсолютно своєї вагової категорії: гранд слабкої ліги, який має не дуже великий бюджет, але всередині країни може “пилососити” ринок. З Ференварошем вийшло 0:4 – подивимося, які уроки Шовковський та компанія зробили після цього.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шапаренко, Буяльський — Волошин, Ванат, Кабаєв

Вiкторiя: Єдлiчка – Палушка, Марковiч, Ємелка – Павел, Черв, Калвах, Шульц, Каду – Видра, Вашулiн

Слова, слова, слова

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський:

Коли граєш на високому рівні, немає дрібниць. Ми можемо звикнути, але такі речі, як часті переїзди, все одно даються взнаки, кожна така дрібничка не додає нам можливостей. Про це вже багато говорилося, мені не хочеться повторюватися, але цей фактор все одно має значення.

Вікторія (Пльзень) регулярно грає у єврокубках, постійно бореться за найвищі місця у чемпіонаті Чехії, не програла жодного поєдинку у нинішньому циклі – і кваліфікації, і в основному етапі Ліги Європи. Це говорить про її стабільність і агресивність. Словом, це дуже непростий суперник, що відчули на собі багато команд у Лізі Європи.

Воротар Динамо Георгій Бущан:

У мене є відповідальність перед кожною грою, і я не ділю матчі Ліги Європи чи чемпіонату України. У Гамбургу гарний стадіон, але хотілося б на ньому більше підтримки. Дякую Гамбургу за теплий прийом нашої команди.

Компанія GGBET вважає, що саме Динамо має перевагу. На перемогу "синьо-білих" дають коефіцієнт 2.5. Нічию оцінили в 3.4, а успіх Вікторії — 2.9.

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