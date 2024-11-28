Єврокубкові пригоди українських команд цього сезону змушують наших уболівальників переживати різні емоції. Однак, на жаль, більшість із них є негативними. А особливо те, що стосується виступів київського Динамо в Лізі Європи УЄФА, куди команда Олександра Шовковського потрапила за підсумком невдалої кваліфікації до Ліги чемпіонів.

Уже третій місяць майже минув, а жодного забитого м’яча та жодного здобутого залікового балу від "біло-синіх" у цьому розіграші змагання ми так і не побачили. Позаду залишились дуелі проти римського Лаціо, німецького Гоффенгайма, італійської Роми та угорського Ференцвароша, а їхній загальний рахунок і пригадувати без болю на серці неможливо — 0:10. І, відповідно, останнє місце в загальній турнірній таблиці нікуди від Динамо не поділось.

П’ятий тур мав стати для команди Шовковського або переломним моментом, або лише підвести риску під невдалою єврокубковою кампанію, після чого можна було б зосередитись на внутрішній арені, хоча й попереду залишались би ще три гри. Суперником цього разу була чеська Вікторія, більшість облич у складі якої є нам до болі знайомими після нещодавніх дуелей поміж нашими національними збірними. Чеський футбол на підйомі, так зараз кажуть?

І безпосереднього на полі, дійсно, суперник зацікавив тим, що під орудою Мірослава Кубека за цей час був вишколений колектив, якому не потрібен м’яч у ногах для того, щоб атакувати, а лише кілька спалахів натомість, і атмосфера в штрафному Бущана одразу ставала розжареною. Однак голкіпер Динамо зумів накрити кілька небезпечних флангових ударів до перерви й загалом стабільно підчищав огріхи оборони, яких було чимало, хоча й кияни знову спробували схему з трьома центральними захисниками.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсору ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

Чи запропонувало Динамо тим часом щось нове в атаці? Складалось враження, що важке поле в Гамбурзі помітно заважає гравцям набирати оберти, а ці непередбачувані відскоки м’яча постійно збивали футболістів з пантелику, тож бодай момент Шапаренка наприкінці першого тайму точно мав бути значно більш гострим, аніж вийшов насправді.

Ставка на контратаки була й від українського колективу, що не дивно, бо навіть із своїми налаштуванням гри без м’яча Вікторія все одно встигала проводити розіграші, і її можна було ловити у вільних зонах. Особливо під час стандартів — на них чехи робили особливий акцент, тож підключення були масованими й залишали багато вільного простору для випадів Динамо. Але то вже більше ми говоримо про заготування на другу половину, бо в першій користуватись нагодами якось не вдавалось.

Уже після завершення матчу можемо сміливо стверджувати — гра команди Шовковського після перерви заслуговувала на те, аби допомогти розжитись заліковими балами. Усе починалось як завжди — суперники вистрілили моментом Ірки на правому фланзі штрафного, однак Бущан вистояв знову, після чого сталось те, на що ми всі дуже очікували. На 51 хвилині м’яч опинився у сітці воріт суперників киян, коли Вівчаренко за допомоги Шапаренка завершив подачу з правого флангу від Караваєва на дальній стійці.

Але саме цей фактор допомоги в підсумку й зумовив офсайд у лівого захисника Динамо, тож ми знову повертались до суворої реальності без голів "біло-синіх". А знаєте, що найбільш болісне в цьому? Пропущений м’яч команди Шовковського вже в наступній атаці, коли Ірка виграв другий поверх перед штрафним і скинув м’яч на Видру, а той поклав дальній удар у лівий нижній кут. Сум від цього прикрого епізоду огорнув миттєво.

Утім, Динамо голови не схилило, за можна подякувати команді Шовковського, яка подарувала нам чимало цікавих епізодів у чужому штрафному, однак удар по психології колективу був завданий надзвичайно потужний. Можна сказати, що в тих моментах, де "біло-сині" не дотискали суперників, їм просто не вистачало натхнення.

А от Шульцу того-таки натхнення було не позичати. Відбігав від перших секунд до останніх, і в підсумку знайшов свій черговий гол у ворота представників України. Калвах на 90 хвилин трошки підсобив із скиданням головою, а партнер розібрався із захисником з ударом у лівий кут.

І лише після цього сталось те, заради чого ми витерпіли ці чергові 90+ хвилин страждань. Динамо забило, причому одразу гол Кабаєва можна додавати до хайлайтів туру, бо така викручена подача з лівого флангу в дальню дев’ятку кожного дня не заходить. Проте загальний підсумок такий, яким він є — "нуль".

У наступному турі київське Динамо гостюватиме у баскського Реала Сосьєдад, тоді як чеська Вікторія Пльзень прийматиме англійський Манчестер Юнайтед.

Динамо Київ — Вікторія Пльзень 1:2
Голи: Кабаєв, 90+5 — Видра, 55, Шульц, 90

Динамо Київ: Бущан — Караваєв (Тимчик, 64), Біловар, Попов, Михавко, Вівчаренко (Герреро, 73) — Бражко, Рубчинський (Кабаєв, 64) — Буяльський, Ванат, Шапаренко.

Вікторія Пльзень: Єдлічка — Две, Маркович, Ємелка — Каду, Черв (Вашулін, 85), Калвах, Шульц, Суаре (Гавел, 71) — Видра (Слончик, 85) — Ірка (Сойка, 76).

Попередження: Бражко — Маркович, Гавел

 