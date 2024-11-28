Ліга Європи

Команда Олександра Шовковського провела далеко не найгірший матч, проте очок знову не відшукала.

Єврокубкові пригоди українських команд цього сезону змушують наших уболівальників переживати різні емоції. Однак, на жаль, більшість із них є негативними. А особливо те, що стосується виступів київського Динамо в Лізі Європи УЄФА, куди команда Олександра Шовковського потрапила за підсумком невдалої кваліфікації до Ліги чемпіонів.

Уже третій місяць майже минув, а жодного забитого м’яча та жодного здобутого залікового балу від "біло-синіх" у цьому розіграші змагання ми так і не побачили. Позаду залишились дуелі проти римського Лаціо, німецького Гоффенгайма, італійської Роми та угорського Ференцвароша, а їхній загальний рахунок і пригадувати без болю на серці неможливо — 0:10. І, відповідно, останнє місце в загальній турнірній таблиці нікуди від Динамо не поділось.

П’ятий тур мав стати для команди Шовковського або переломним моментом, або лише підвести риску під невдалою єврокубковою кампанію, після чого можна було б зосередитись на внутрішній арені, хоча й попереду залишались би ще три гри. Суперником цього разу була чеська Вікторія, більшість облич у складі якої є нам до болі знайомими після нещодавніх дуелей поміж нашими національними збірними. Чеський футбол на підйомі, так зараз кажуть?

І безпосереднього на полі, дійсно, суперник зацікавив тим, що під орудою Мірослава Кубека за цей час був вишколений колектив, якому не потрібен м’яч у ногах для того, щоб атакувати, а лише кілька спалахів натомість, і атмосфера в штрафному Бущана одразу ставала розжареною. Однак голкіпер Динамо зумів накрити кілька небезпечних флангових ударів до перерви й загалом стабільно підчищав огріхи оборони, яких було чимало, хоча й кияни знову спробували схему з трьома центральними захисниками.

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Чи запропонувало Динамо тим часом щось нове в атаці? Складалось враження, що важке поле в Гамбурзі помітно заважає гравцям набирати оберти, а ці непередбачувані відскоки м’яча постійно збивали футболістів з пантелику, тож бодай момент Шапаренка наприкінці першого тайму точно мав бути значно більш гострим, аніж вийшов насправді.

Ставка на контратаки була й від українського колективу, що не дивно, бо навіть із своїми налаштуванням гри без м’яча Вікторія все одно встигала проводити розіграші, і її можна було ловити у вільних зонах. Особливо під час стандартів — на них чехи робили особливий акцент, тож підключення були масованими й залишали багато вільного простору для випадів Динамо. Але то вже більше ми говоримо про заготування на другу половину, бо в першій користуватись нагодами якось не вдавалось.

Уже після завершення матчу можемо сміливо стверджувати — гра команди Шовковського після перерви заслуговувала на те, аби допомогти розжитись заліковими балами. Усе починалось як завжди — суперники вистрілили моментом Ірки на правому фланзі штрафного, однак Бущан вистояв знову, після чого сталось те, на що ми всі дуже очікували. На 51 хвилині м’яч опинився у сітці воріт суперників киян, коли Вівчаренко за допомоги Шапаренка завершив подачу з правого флангу від Караваєва на дальній стійці.

Але саме цей фактор допомоги в підсумку й зумовив офсайд у лівого захисника Динамо, тож ми знову повертались до суворої реальності без голів "біло-синіх". А знаєте, що найбільш болісне в цьому? Пропущений м’яч команди Шовковського вже в наступній атаці, коли Ірка виграв другий поверх перед штрафним і скинув м’яч на Видру, а той поклав дальній удар у лівий нижній кут. Сум від цього прикрого епізоду огорнув миттєво.

Утім, Динамо голови не схилило, за можна подякувати команді Шовковського, яка подарувала нам чимало цікавих епізодів у чужому штрафному, однак удар по психології колективу був завданий надзвичайно потужний. Можна сказати, що в тих моментах, де "біло-сині" не дотискали суперників, їм просто не вистачало натхнення.

А от Шульцу того-таки натхнення було не позичати. Відбігав від перших секунд до останніх, і в підсумку знайшов свій черговий гол у ворота представників України. Калвах на 90 хвилин трошки підсобив із скиданням головою, а партнер розібрався із захисником з ударом у лівий кут.

І лише після цього сталось те, заради чого ми витерпіли ці чергові 90+ хвилин страждань. Динамо забило, причому одразу гол Кабаєва можна додавати до хайлайтів туру, бо така викручена подача з лівого флангу в дальню дев’ятку кожного дня не заходить. Проте загальний підсумок такий, яким він є — "нуль".

У наступному турі київське Динамо гостюватиме у баскського Реала Сосьєдад, тоді як чеська Вікторія Пльзень прийматиме англійський Манчестер Юнайтед.



Динамо Київ — Вікторія Пльзень 1:2

Голи: Кабаєв, 90+5 — Видра, 55, Шульц, 90



Динамо Київ: Бущан — Караваєв (Тимчик, 64), Біловар, Попов, Михавко, Вівчаренко (Герреро, 73) — Бражко, Рубчинський (Кабаєв, 64) — Буяльський, Ванат, Шапаренко.

Єдлічка — Две, Маркович, Ємелка — Каду, Черв (Вашулін, 85), Калвах, Шульц, Суаре (Гавел, 71) — Видра (Слончик, 85) — Ірка (Сойка, 76).Попередження: Бражко — Маркович, Гавел