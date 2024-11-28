До вашої уваги результати перших матчів, які пройшли у рамках п'ятого туру ЛЄ.
Лаціо - Лудогорець, Getty Images
28 листопада 2024, 21:53
Завершилися перші матчі п'ятого туру основного раунду Ліги Європи, які відбулися у часовому слоті 19:45.
До вашої уваги їхні результати.
АЗ Алкмар — Галатасарай 1:1
Голи: Мейнанс, 2 — Осімген, 43
Вилучення: Сміт, 90+3 (АЗ Алкмар)
Андерлехт — Порту 2:2
Голи: Дегріф, 52, Амузу, 86 — Галено, 24 (пен.), Фабіу Вієйра, 83
Атлетік Більбао - Ельфсборг 3:0
Голи: Бойро, 6, Прадос, 24, Гурусета, 54
Бешикташ — Маккабі Тель-Авів 1:3
Голи: Рафа Сілва, 38 — Каніховські, 23, Перец, 45+3, Веслі, 81
Карабах - Ліон 1:4
Голи: Жуніньйо, 88 (пен.) - Мікаутадзе, 15, 80, Толіссо, 63, М. Фофана, 68
Лаціо — Лудогорець 0:0
РФС — ПАОК 0:2
Голи: Десподов, 2, Чалов, 59