Завершилися перші матчі п'ятого туру основного раунду Ліги Європи, які відбулися у часовому слоті 19:45.

До вашої уваги їхні результати.

АЗ Алкмар — Галатасарай 1:1
Голи: Мейнанс, 2 — Осімген, 43

Вилучення: Сміт, 90+3 (АЗ Алкмар)

Андерлехт — Порту 2:2
Голи: Дегріф, 52, Амузу, 86 — Галено, 24 (пен.), Фабіу Вієйра, 83

Атлетік Більбао - Ельфсборг 3:0
Голи: Бойро, 6, Прадос, 24, Гурусета, 54

Бешикташ — Маккабі Тель-Авів 1:3
Голи: Рафа Сілва, 38 — Каніховські, 23, Перец, 45+3, Веслі, 81

Карабах - Ліон 1:4
Голи: Жуніньйо, 88 (пен.) - Мікаутадзе, 15, 80, Толіссо, 63, М. Фофана, 68

Лаціо — Лудогорець 0:0

РФС — ПАОК 0:2
Голи: Десподов, 2, Чалов, 59