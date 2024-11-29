До вашої уваги результати решти матчів, які пройшли у рамках п'ятого туру ЛЄ.
Сосьєдад - Аякс, Getty Images
29 листопада 2024, 00:01
Завершилися останні матчі п'ятого туру основного раунду Ліги Європи, які відбулися у часовому слоті 22:00.
До вашої уваги їхні результати.
Брага - Гоффенгайм 3:0
Голи: Брума, 2, Фернандес, 8, Вітор Карвалью, 90+5
Мідтьюлланн — Айнтрахт Франкфурт 1:2
Голи: Коллінз, 59 (аг) — Ларссон, 7, Мармуш, 57
Ніцца — Рейнджерс 1:4
Голи: Буанані, 83 — Черни, 35, Діоманде, 38, Ігмане, 45+3, 54
Реал Сосьєдад — Аякс 2:0
Голи: Барренечеа, 67, Кубо, 85
Славія Прага — Фенербахче 1:2
Голи: Хори, 7 — Джеко, 35, Ен Несірі, 85
Стяуа — Олімпіакос 0:0
Вилучення: Бірліджа, 67
Роман Яремчук (Олімпіакос) з'явився на полі на 77-й хвилині замість Костуласа, проте вже на 85-й хвилині український форвард отримав травму та був вимушений залишити поле.
Твенте - Юніон Сент-Жиллуаз 0:1
Гол: Фусейні, 11
Ференцварош — Мальме 4:1
Голи: Варга, 8, 11, Каді, 53, Сіссе, 74 — Ботхейм, 18