Ліга Європи

Українському нападнику вдалось забити в чужі ворота, однак гол не зарахували через офсайд.

Після гарячих вечорів Ліги чемпіонів УЄФА, футбольні вболівальники ніби відправляються перезаряджати свої акумулятори в очікуванні на не менш цікаві двобої, які заплановані на вихідні. Однак є ж ще такі турніри, як Ліга Європи та Ліга конференцій, які також подекуди містять у своїх програмах цікаві дуелі. Яким, наприклад, було протистояння в рамках п’ятого туру другого за рангом міжнародного клубного турніру на полі стадіону Тоттенгем Готспур.

Місцевий однойменний клуб цього разу приймав італійську Рому, і окрім власне гучних імен команд, українського вболівальника цікавила участь у цій грі нашого нападника Артема Довбика в складі "вовків", які досі намагаються призвичаїтись до роботи під орудою вже третього головного тренера в поточному сезоні. Клаудіо Раньєрі вже мав іспит у чемпіонаті у вигляді Наполі, і тепер на наддосвідченого фахівця очікували "шпори" з дуже вимогливим Анге Постекоглу.

Після другої за сезон перемоги над Манчестер Сіті, Тоттенгем був на куражі. Тому вже з перших хвилин господарі кинулись до чужих воріт і доволі швидко знайшли найслабшу ланку в захисті Роми цього вечора — Матса Гуммельса, який уперше зіграв у стартовому складі нового клубу, але цю гру запам’ятає надовго у негативному контексті. За винятком одного епізоду наприкінці, але про все розповімо по черзі.

Німця просто не помічали суперники, кожен із яких був банально швидшим у ногах за вікового футболіста. На четвертій хвилині у ворота Роми було призначено пенальті, коли Матс не встиг зіграти на м’ячі на лівому куті власного воротарського й збив Сарра. Сон ударом у правий кут вивів "шпор" уперед, тож маленьку частину свого плану команда Постекоглу виконала майже одразу.

Господарям хотілося б атакувати й надалі, що цілком зрозуміло, але команда Раньєрі це вже не "вовчата" без зубів, а цілком небезпечні хижаки. Тож Рома огризнулась. Та ще й так, що трибуни стадіону суперників замовкли буквально за дві хвилини посеред першого тайму. Спочатку Дібала виконав подачу штрафного з лівого флангу на голову Ндіка, який пробив під поперечину, а потім Пауло ще й міг асистувати на лівий фланг штрафного на Ель Шаараві, якби той трохи не заліз до офсайду.

Виклик команді Постекоглу було кинуто. І вона його приняла з відкритим серцем. Тоттенгем влаштував суперникам дуже "веселе" завершення першого тайму в чужому штрафному, коли "шпори" могли накидати чималу кількість голів, але обмежились лише прострілом Кулусевські з лівого флангу на Джонсона. Угадайте, із-під кого цей пас було виконано? Звісно, Матс…

Однак футбольний матч лише одним таймом не обмежується, і цього разу Тоттенгем про це трохи забув. Початок другої половини команда Постекоглу провалила, і якби Довбик не настільки квапився завершувати такі рідкісні, але такі бажані для нього передачі партнерів із флангів, то міг би розраховувати, мінімум, на гол + пас, а то й на дубль, якби Коне пропустив м’яч у першому з епізодів. Але про що ми говоримо, якщо українець постійно при цьому залазив до офсайдів.

А ще ж було чергове влучання в поперечину від Роми в цьому сезоні зусиллями Анхеліньйо, і схожа відповідь від Порро в наступній атаці Тоттенгема. Потім Соланке долучився до обстукування каркасу чужих воріт, тоді як Кулусевські започаткував цю акцію ще в першому таймі. Загалом, було просто весело — для нейтрального вболівальника не матч, а казка надвечір у четвер.

І оскільки в кожній казці має бути трошки чаклунства, то в нас гидке каченя в центрі захисту Роми раптово перетворилось якщо не на лебедя, то хоча б на рятівника своєї команди. Так, Гуммельс останні хвилини перебував ледь не постійно в чужому штрафному. Напевно, відчував, що Анхеліньйо нарешті виконає нормальний простріл у цій грі, і його таки можна буде завершити. Як не Довбик, у якого не можуть влучити м’ячем від початку сезону, так хоч Матс забив.

У наступному турі лондонський Тоттенгем гостюватиме у шотландського Рейнджерс, тоді як італійська Рома прийматиме португальську Брагу.Тоттенгем — Рома 2:2Сон, 5 (пен.), Джонсон, 33 — Ндіка, 20, Гуммельс, 90+1Форстер — Порро, Дрегушін, Девіс, Грей — Бентанкур (Бергвалль, 77), Сарр (Біссума, 68) — Джонсон (Меддісон, 68), Кулусевські, Сон (Вернер, 77) — Соланке.Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Челік (Залевські, 65), Паредес, Коне, Анхеліньйо — Дібала (Суле, 46), Довбик, Ель Шаараві (Салемакерс, 69).Попередження: Кулусевські, Бентанкур — Паредес