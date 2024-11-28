Ліга Європи

Три результативні дії Расмуса Гойлунна допомогли "червоним дияволам" набрати три очки.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 5-го туру Ліги Європи приймав на своєму полі Буде-Глімт. В стартовому складі манкуніанців з'явились Тайрел Маласія, Антоні та Мейсон Маунт. З перших хвилин господарі пішли у високий пресинг й одразу були винагороджені. Хайкін завозився з м'ячем, Гойлунн підтиснув супротивника й у підкаті — м'яч відлетів вбік, а Гарначо вразив порожні ворота. 1:0.

Команда Рубена Аморіма продовжувала намагатись забити ще, але поступово гості почали бути більш активними й доволі швидко змогли забити у відповідь - Класний випад вдався гостям, який ударом у верхній кут з підступів до штрафного завершив Евьєн! 1:1.

Спочатку, здалось, що Юнайтед трошки поплив через такий несподіваний гол, але потім стало зрозуміло, що не здалось. Цінкернагель виграв забігання в Маласії на фланзі та потужним ударом прошив Онана. 1:2. "Червоні дияволи" лише з часом змогли закріпитися на чужій половині поля та дуже хотіли зрівняти рахунок до перерви. І їм це вдалось. Мазрауї м'яко накинув на Гойлунна, то у повітрі прийняв м'яч і другим дотиком пробив в дальній кут. 2:2.

В другому таймі гра продовжилась в дуже високому темпі й господарі могли забити ще раз - Лісандро Мартінес шикарним пасом знайшов Гарначо, а той покотив в центр на Маунта. Мейсон класно розвернувся й пробив в поперечину. Втім, вже за декілька хвилин Маунт класно п'ятою віддав на Угарте, а той прострілив на Гойлунна, який ударом в один дотик вразив порожній кут воріт. 3:2.

Юнайтед продовжував атакувати - Гарначо отримав м'яч на вільному просторі, змістився в центр та пробив в дальній кут, але голкіпер врятував Буде-Глімт. Гості намагались створити небезпеку, але в другому таймі команда Аморіма діяла уважніше. Натомість Юнайтед створював моменти у відповідь, але Гарначо та Рашфорду бракувало точності.

Фінальний свисток арбітра зафіксував першу перемогу Рубена Аморіма на чолі Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед - Буде-Глімт 3:2

Голи: Гарначо, 2, Гойлунн, 45, 50 — Евьєн, 19, Цінкернагель, 23

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Де Лігт (Каземіро, 66), Мартінес (Шоу, 59) — Антоні (Діалло, 59), Угарте, Фернандеш, Маласія (Далот, 46) — Маунт (Рашфорд, 59), Гойлунн, Гарначо



Буде-Глімт: Хайкін — Вембангомо (Шеволд, 63), Гундересен, Бйортуфт, Бйоркан — Евьєн (Окленд, 82), Берг, Фет (Салтнес, 71) — Цінкернагель (Маатта, 72), Гелмерсен (Гег, 63), Гауге

Попередження: Онана, Каземіро — Гелмерсен