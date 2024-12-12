Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють амстердамський Аякс та римський Лаціо.

Амстердамський Аякс та римський Лаціо зіграють на Йоган Кройфф Арені в шостому турі Ліги Європи УЄФА.

Франческо Фаріолі, у порівнянні з поразкою від Реала Сосьєдад (0:2), використав із перших хвилин Тейлора до центру поля, тоді як Годтс гратиме ліворуч в атаці.

Марко Бароні, на тлі кубкового матчу проти Наполі (3:1), залучив до стартового складу Пеллегріні ліворуч у захисті, тоді як Діа зіграє під нападником Кастельяносом.

Аякс: Пасвер — Ренсх, Шутало, Бас, Гато — Бергейс, Гендерсон, Тейлор — Траоре, Броббі, Годтс.

Запасні: Гортер, Рамай, Гоей, Екпом, Каплан, ван ден Бомен, Ругані, Веггорст, Фітц-Джим, Расмуссен, Янсе, Глінссон.



Лаціо: Мандас — Лаццарі, Патрік, Жиго, Пеллегріні — Ровелла, Деле-Баширу — Чауна, Діа, Педро — Кастельянос.