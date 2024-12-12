Ліга Європи

Команда Рубена Аморіма здобула вольову перемогу.

В рамках шостого туру Ліги Європи Манчестер Юнайтед відправився у гості до Вікторії Пльзень. В стартовому складі "червоних дияволів" з'явились Каземіро та Маркус Рашфорд, тоді як Лені Йоро залишився в запасі. У чехів відзначимо присутність Аду у заявці — колишній нападник Кривбасу розпочав гру на лаві для запасних.

Команди розпочали матч в не дуже високому темпі й тому очікувати небезпечних моментів було не варто. Манчестер Юнайтед намагався виходити на чужу половину, використовуючи Зіркзе як таргетмена, але той не завжди був точним в передачах. Вікторія багато рухалась та чинила тиск, але гості порались. Перший момент виник після 30 хвилин гри, на той час команди не завдали жодного удару в отвір воріт. Бруну Фернандеш добіг до чужого штрафного з м'ячем і пробив в дальній кут — Єдлічка врятував свою команду.

В кінці тайму Вікторія трохи притисла супротивника. Манчестер Юнайтед ставало все важче виходити в атаку, але до перерви рахунок так і не змінився. А ось на початку другої половини вболівальники доволі швидко побачили перше взяття воріт. Онана помилився при передачі на Де Лігта, того випередив Шульц і викотив Видрі на порожні ворота. Матей не пробачив. 1:0.

Рубен Аморім відреагував виходом Маунта, Антоні та Гойлунна на поле. В підсумку, двоє з них взяли участь у голі. Антоні віддав по флангу на Амада, той прокинув м'яч поміж ніг супротивнику й пробив — Маркович заблокував удар, але першим на добиванні був Гойлунн. 1:1. Данець міг забити другий гол, коли Бруну Фернандеш класно прострілив з лівого флангу, але Гойлунн примудрився не влучити по м'ячу.

Свій шанс мав і Мейсон Маунт - Амад викотив м'яч на англійця, а той пробивав метрів з десяти! Єдлічка грамотно обрав позицію та врятував господарів. Трохи пізніше Амад викотив м'яч на Маунта, а той пробивав метрів з десяти! Єдлічка грамотно обрав позицію та врятував господарів.

Здавалось, що так гра й завершиться, але під завісу матчу Бруну Фернандеш віддав класний пас на Гойлунна, а той обробив і другим дотиком пробив точно в кут. 1:2. Вже в компенсований час 3 в 1 вирвались гравці Манчестер Юнайтед, але удар Антоні парирував Єдлічка. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу гостей.

Вікторія Пльзень — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Видра, 48 — Гойлунн, 62, 88

Вікторія Пльзень: Едлічка — Двех, Маркович, Ємелка — Каду (Гавел, 78), Черв, Калвах, Суаре — Видра (Сойка, 86), Шульц — Вашулін (Аду, 71)

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазраві, Де Лігт, Мартінес — Далот (Гарначо, 81), Фернандеш, Каземіро (Угарте, 81), Маласія — Рашфорд, Зіркзе, Амад

Попередження: Рашфорд, Де Лігт, Мазраві