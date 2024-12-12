Ліга Європи

Вашій увазі результати двох поєдинків турніру.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 Рома приймала Брагу, тоді як Твенте гостював в Олімпіакоса.

Розгромивши свого суперника на Стадіо Олімпіко римляни здобули три очки, яких у них тепер дев'ять. У португальського клубу все ще сім залікових балів.

Рома — Брага 3:0

Голи: Пеллегріні, 11, Абдулхамід, 47, Ермосо, 90+1

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс (Ермосо, 74), Ндіка — Абдулхамід, Пізіллі (Ле Фе, 85), Коне, Залевські — Суле (Ель-Шаараві, 73), Пеллегріні (Салемакерс, 73) — Дібала (Довбик, 46)

Брага: Матеус — Феррейра, Олівейра, Бамбу (Марін, 46), Фернандеш — Горбі, Моутінью (Саласар, 56), Гарбі (Горнічек, 70) — Мартінес, Ель-Уаззані (Фернандес, 74), Р. Орта (А. Орта, 56)

Попередження: Гуммельс — Фернандеш, Р. Орта

Вилучення: Матеус, 68

Грецький і нідерландський клуби не виявили сильнішого, обмінявшись невдалими ударами з 11 метрів у першому таймі. Олімпіакос має дев'ять очок, у Твенте — чотири.

Олімпіакос — Твенте 0:0

На 9' ван Вольфсвінкель не реалізував пенальті (сейв)

На 40' Ель-Каабі не реалізував пенальті (сейв)

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос (Карму, 58), Пірола, Ортега (Б'янкон, 82) — Музакітіс (Стаменич, 82), Ессе — Мартінш, Костулас (Яремчук, 82), Вілліан (Коштінья, 68) — Ель-Каабі

Твенте: Уннершталь — ван Рой, Хільгерс (Лагербільке, 37), Ван Горенбек, Салах-Еддін — Регер (Лтаєф, 23, ван Берген, 79), Стейн, Саділек (Кйоло, 79) — ван Вольфсвінкель (Ротс, 79), Ламмерс, Влап

Попередження: Мартінш, Ессе — Регер, Ван Горенбек