Ліга Європи

Зустріч у Стамбулі відбудеться вже у вівторок, 21 січня.

Естонська бригада арбітрів була призначена УЄФА на матч Динамо Київ проти Галатасарая в сьомому турі основного етапу Ліги Європи-2024/25, передає офіційний сайт турніру.

Головним арбітром матчу буде 43-річний Крісто Тохвер. Ролі асистентів отримали Сільвер Кийв і Сандер Сага.

Четвертим рефері призначений Кевін Кайвоя. Арбітрами VAR будуть Марко Лійва (головний) і Йоонас Яновіц (асистент).

Поєдинок Галатасарай — Динамо Київ, що відбудеться у вівторок, 21 січня, прийматиме Спортивний комплекс Алі Самі Єн у Стамбулі. Стартовий свисток має пролунати о 17:30 за київським часом.