Ліга Європи

Стамбульці серйозно налаштовуються на киян.

Головний тренер стамбульського Галатасараю Окан Бурук висловився напередодні матчу 7-го туру загального етапу Ліги Європи з київським Динамо. Його слова наводить офіційний сайт турецького клубу.

"Це важливий та вирішальний матч для Галатасараю. Наша мета — потрапити до першої вісімки.

Давайте не будемо обманюватися поточним становищем нашого суперника в Лізі Європи. Динамо лідирує у чемпіонаті України. Вони ще не програвали на внутрішній арені.