Стамбульці серйозно налаштовуються на киян.
Окан Бурук, getty images
20 січня 2025, 18:22
Головний тренер стамбульського Галатасараю Окан Бурук висловився напередодні матчу 7-го туру загального етапу Ліги Європи з київським Динамо. Його слова наводить офіційний сайт турецького клубу.
"Це важливий та вирішальний матч для Галатасараю. Наша мета — потрапити до першої вісімки.
Давайте не будемо обманюватися поточним становищем нашого суперника в Лізі Європи. Динамо лідирує у чемпіонаті України. Вони ще не програвали на внутрішній арені.
Звичайно, є велика різниця між Лігою Європи та чемпіонатом України, але в Динамо дійсно є хороші гравці. Вони не грали офіційний матч довгий час через паузу, але проводили товариські матчі.
Ми стежили за ними, за гравцями, за системою, в якій вони грають. Звичайно, я можу сказати, що наш суперник — це хороша команда.
Я вважаю, що ми є фаворитами цього матчу завдяки нашій позиції, але хочу ще раз нагадати, що наш суперник – це теж сильна команда", — заявив Бурук.
Матч Галатасарай — Динамо відбудеться у вівторок, 21-го січня, о 17:30 за київським часом.