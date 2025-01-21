Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що проходить 21 січня 2025 року.
Галатасарай — Динамо Київ, Getty Images
21 січня 2025, 18:28
У рамках сьомого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 Галатасарай приймає Динамо Київ.
Господарі поля ще протягом першої половини першого тайму сформували комфортну для себе перевагу зусиллями своїх захисників. Гості відповіли голом Владислава Ваната на останній перед перервою хвилині.
1:0, Давінсон Санчес, 6 хвилина:
2:0, Абдулкерім Бардакджі, 21 хвилина:
2:1, Владислав Ванат, 45 хвилина:
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