У рамках сьомого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 Галатасарай приймає Динамо Київ.

Господарі поля ще протягом першої половини першого тайму сформували комфортну для себе перевагу зусиллями своїх захисників. Гості відповіли голом Владислава Ваната на останній перед перервою хвилині.

1:0, Давінсон Санчес, 6 хвилина:

2:0, Абдулкерім Бардакджі, 21 хвилина:

2:1, Владислав Ванат, 45 хвилина:

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Галатасарай — Динамо Київ.