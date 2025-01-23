Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють нідерландський АЗ Алкмар та римська Рома.
Артем Довбик, Getty Images
23 січня 2025, 19:00
Нідерландський АЗ Алкмар та римська Рома зіграють на стадіоні АФАС у рамках сьомого туру Ліги Європи УЄФА.
Мартен Мартенс, після нічиєї проти Лудогорця (2:2), використав із перших хвилин Мердінка та Лахдо в ланці атаки.
Клаудіо Раньєрі, на тлі перемоги над генуезьким Дженоа (3:1), залучив до стартового складу Челіка на правий фланг оборони, тоді як Пізіллі розташується в центрі поля. Артем Довбик звично зіграє на вістрі атаки.
АЗ Алкмар: Овусу-Одуро — Майкума, Гус, Пенетра, Вольфе — Копмейнерс, Мейнанс, Класі — Поку, Мердінк, Лахдо.
Запасні: Вергюлст, Зут, Мартінс Інді, Перротт, Белич, Аддай, Деккер, Сміт, Бюрместер, де Віт, Дал.
Запасні: Де Марці, Маркаччіні, Лоренцо Пеллегріні, Абдулхамід, Шомуродов, Суле, Ермосо, Манчіні, Бальданці, Залевські, Ель Шаараві.
Рома: Свілар — Челік, Гуммельс, Ндіка, Анхеліньйо — Коне, Паредес, Пізіллі — Дібала, Довбик, Салемакерс.
Гра АЗ Алкмар — Рома почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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