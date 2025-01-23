Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють нідерландський АЗ Алкмар та римська Рома.

Нідерландський АЗ Алкмар та римська Рома зіграють на стадіоні АФАС у рамках сьомого туру Ліги Європи УЄФА.

Мартен Мартенс, після нічиєї проти Лудогорця (2:2), використав із перших хвилин Мердінка та Лахдо в ланці атаки.

Клаудіо Раньєрі, на тлі перемоги над генуезьким Дженоа (3:1), залучив до стартового складу Челіка на правий фланг оборони, тоді як Пізіллі розташується в центрі поля. Артем Довбик звично зіграє на вістрі атаки.

АЗ Алкмар: Овусу-Одуро — Майкума, Гус, Пенетра, Вольфе — Копмейнерс, Мейнанс, Класі — Поку, Мердінк, Лахдо.

Запасні: Вергюлст, Зут, Мартінс Інді, Перротт, Белич, Аддай, Деккер, Сміт, Бюрместер, де Віт, Дал.



Рома: Свілар — Челік, Гуммельс, Ндіка, Анхеліньйо — Коне, Паредес, Пізіллі — Дібала, Довбик, Салемакерс.