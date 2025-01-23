Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють римський Лаціо та Реал Сосьєдад.

Римський Лаціо та баскський Реал Сосьєдад зіграють у сьомому турі Ліги Європи УЄФА на Стадіо Олімпіко.

Марко Бароні, після перемоги над Вероною (3:0), залучив до стартового складу Мандаса в рамці воріт, тоді як Марушич та Романьйолі гратимуть у захисті.

Іманоль Альгуасіль, на тлі поразки від Валенсії (0:1), використав із перших хвилин Арамбуру та Муньйоса на флангах захисту, тоді як Кубо повернеться до центральної вісі, а Оярсабаль та Сучич гратимуть у атаці.

Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа, Дзакканьї — Кастельянос.

Запасні: Фурланетто, Проведель, Деле-Баширу, Педро, Нослін, Чауна, Дзацца, Бальде Бальде.



Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд, Муньйос — Кубо, Субіменді, Мендес — Оярсабаль, Сучич, Беккер.