Римський Лаціо та баскський Реал Сосьєдад зіграють у сьомому турі Ліги Європи УЄФА на Стадіо Олімпіко.

Марко Бароні, після перемоги над Вероною (3:0), залучив до стартового складу Мандаса в рамці воріт, тоді як Марушич та Романьйолі гратимуть у захисті.

Іманоль Альгуасіль, на тлі поразки від Валенсії (0:1), використав із перших хвилин Арамбуру та Муньйоса на флангах захисту, тоді як Кубо повернеться до центральної вісі, а Оярсабаль та Сучич гратимуть у атаці.

Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа, Дзакканьї — Кастельянос.

Запасні: Фурланетто, Проведель, Деле-Баширу, Педро, Нослін, Чауна, Дзацца, Бальде Бальде.

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд, Муньйос — Кубо, Субіменді, Мендес — Оярсабаль, Сучич, Беккер.

Запасні: Марерро, Одріосола, Елустондо, Барренечеа, Оскарссон, Лопес, Оласагасті, Гомес, Пачеко, Турр’єнтес, Марін, Мартін.

Гра Лаціо — Реал Сосьєдад почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.