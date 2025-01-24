Завершився ігровий день у другому за значимістю єврокубковому турнірі.
У рамках сьомого туру основного етапу Ліги Європи відбулися низка поєдинків у слоті 22:00.
РФШ - Аякс 1:0
Гол: Мархієв, 78.
РФШ: Ондоа, Одішарія, Савальнієкс, Ліпушчек, Пренга, Нжіє, Зеленков, Панич, Мархієв, Ікаунієкс, Куадіо (Лемаїч, 61).
Аякс: Пасвеер, Бас, Ругані, Шутало, Гоеї (Бергейс, 61), Тайлор (ван ден Бомен, 81), Хендерсон, Фітц-Джим, Годтс (Акпом, 73), Броббі (Вегорст, 61), Траоре (Расмуссен, 81).
Попередження: Мархієв (37), Савальнієкс (54), Панич (67), ван ден Бомен (83).
Юніон - Брага 2:1
Голи: Іванович, 50, 74 — Ель Уаззані, 16.
Айнтрахт - Ференцварош 2:0
Голи: Узун, 49, Екітік, 59.
Айнтрахт: Трапп, Теате, Кох, Тута (Коллінз, 80), Крістенсен (Баойя, 74), Схірі, Ларссон, Узун (Нкунку, 85), Гьотце (Шаїбі, 75), Кнауфф, Екітік (Матановіч, 80).
Ференцварош: Дібус (Варга, 33), Раул Густаво, Гартенманн, Сіссе, Макрецкіс, Траоре (Салданья, 63), Абу-Фані (Тот, 75), Маїга, Бен-Ромдан (Сакаріассен, 75), Каді (Чівіч, 46), Варга.
Попередження: Кох (77), Трапп (87), Кнауфф (90+4).
Ельфсборг - Ніцца 1:0
Гол: Генрікссон, 62.
ПАОК - Славія 2:0
Голи: Шваб, 26 (з пенальті), Константеліас, 56.
Лудогорець — Мідтьюлланд 0:2
Голи: Осоріо, 18, Андреасен, 90+5.
Лудогорець: Бонманн, Недялков (Групер, 77), Дініш Алмейда (Куртулуш, 90), Вердон, Сон, Камара (Дуарте, 77), Петровскі, Чочев, Кайо Відал (Гігов, 90), Секо, Маркус.
Мідтьюлланд: Лессль, Єнсен (Пауліньо Сілва, 46), Соренсен, Дяо, Мбабу, Соренсен (Чілуф'я, 64), Андерссон, Кастільо (Браво, 85), Шімшир (Гогорса, 64), Осоріо (Андреасен, 60), Букса.
Попередження: Петровскі (28), Вердон (43), Мбабу (52), Чілуфья (80).