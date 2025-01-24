Ліга Європи

Португалець зрівнявся з легендами МЮ.

Рубен Аморім став третім тренером Манчестер Юнайтед, який здобув перемогу в кожному з перших трьох матчів біля керма команди у єврокубках, після Метта Басбі (1956 рік) та Алекса Фергюсона (1990 рік). Про це повідомляє OptaJoe.

У зустрічі 7-го туру загального етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над шотландським Рейнджерс (2:1). Раніше команда під керівництвом Аморіма перемогла Вікторію Пльзень (2:1) та Буде-Глімт (3:2).

Наразі Манчестер Юнайтед посідає четверте місце в турнірній таблиці загального етапу Ліги Європи, записавши до свого активу 15 очок.

У заключному турі загального етапу Ліги Європи МЮ зустрінеться з румунським Стяуа.