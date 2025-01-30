Ліга Європи

Українці залишились у запасі.

У заключному матчі основного раунду Ліги Європи УЄФА Олімпіакос прийматиме на своєму полі Карабах.

Тренерський штаб грецького клубу визначився зі стартовим складом на це протистояння, залишивши українського форварда Романа Яремчука на лаві для запасних.

Аналогічна ситуація і з українським вінгером Карабаха Олексієм Кащуком — він також розпочне матч у запасі.

Матч Олімпіакос — Карабах відбудеться 30 січня о 22:00 за київським часом.