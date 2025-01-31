Ліга Європи

До вашої уваги список усіх команд, які продовжать боротьбу за другий за престижем єврокубок.

Усі матчі заключного туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 нового формату офіційно підійшли до свого завершення, за підсумками яких ми дізналися список команд, що продовжать свій шлях весною у другому за престижем єврокубковому турнірі.

Зазначимо, що до плей-оф ЛЄ пробилися 24 команди з 36 учасників основного раунду, при цьому перша вісімка автоматично потрапила до 1/8 фіналу турніру завдяки своїм успіхам, тоді як решта стали учасниками 1/16 фіналу — тобто проведуть на два матчі більше.

Учасники 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/25:

1. Лаціо (Італія)

2. Атлетік Більбао (Іспанія)

3. Манчестер Юнайтед (Англія)

4. Тоттенгем (Англія)

5. Айнтрахт Франкфурт (Німеччина)

6. Олімпік Ліон (Франція)

7. Олімпіакос (Греція)

8. Рейнджерс (Шотландія)

Учасники 1/16 фіналу Ліги Європи-2024/25:

9. Буде-Глімт (Норвегія)

10. Андерлехт (Бельгія)

11. Стяуа (Румунія)

12. Аякс (Нідерланди)

13. Реал Сосьєдад (Іспанія)

14. Галатасарай (Туреччина)

15. Рома (Італія)

16. Вікторія Пльзень (Чехія)

17. Ференцварош (Угорщина)

18. Порту (Португалія)

19. АЗ Алкмар (Нідерланди)

20. Мідтьюлланн (Данія)

21. Юніон Сент-Жиллуаз (Бельгія)

22. ПАОК (Греція)

23. Твенте (Нідерланди)

24. Фенербахче (Туреччина)

Жеребкування 1/16 фіналу цього сезону Ліги Європи відбудеться 31 січня.

Поточна сітка плей-оф Ліги Європи-2024/25 виглядає наступним чином: