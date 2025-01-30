Ліга Європи
30 січня 2025, 23:56
Піхальонок вирвав для Динамо Київ перемогу над РФШ
Команда Олександра Шовковського нарешті перемогла в останньому турі Ліги Європи УЄФА та відірвалась від останньої сходинки загальної таблиці.
Динамо Київ — РФШ, Getty Images
30 січня 2025, 23:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — РФШ 1:0
Гол: Піхальонок, 76
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Михайленко, Рубчинський (Саленко, 88) — Ярмоленко (Волошин, 90), Ванат, Кабаєв (Пономаренко, 86).
РФШ: Ондоа — Нджіє (Мареш, 80), Пренга, Ліпущек — Савалніекс (Сілагадзе, 84), Мархієв, Панич, Одішарія — Ікауніекс, Нджикі (Куадіо, 46), Зеленковс (Лемаїч, 80).
Попередження: Біловар, Пономаренко — Панич, Пренга