Ліга Європи

Піхальонок вирвав для Динамо Київ перемогу над РФШ

Команда Олександра Шовковського нарешті перемогла в останньому турі Ліги Європи УЄФА та відірвалась від останньої сходинки загальної таблиці.

Динамо Київ — РФШ, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Динамо Київ — РФШ 1:0

Гол: Піхальонок, 76



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Михайленко, Рубчинський (Саленко, 88) — Ярмоленко (Волошин, 90), Ванат, Кабаєв (Пономаренко, 86).



РФШ: Ондоа — Нджіє (Мареш, 80), Пренга, Ліпущек — Савалніекс (Сілагадзе, 84), Мархієв, Панич, Одішарія — Ікауніекс, Нджикі (Куадіо, 46), Зеленковс (Лемаїч, 80).



Попередження: Біловар, Пономаренко — Панич, Пренга