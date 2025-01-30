Ліга Європи

Голи Далота та Мейну принесли манкуніанцям важливі три очки.

В матчі 8 тура загального етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед на виїзді грав проти ФКСБ. Команда Рубена Аморіма одразу заволоділа ігровою ініціативою та намагалась створити небезпеку, але первий момент відбувся біля воріт Баїндира. Попеску пробивав в падінні після подачі з і штрафного, але м'яч зовсім трохи розминувся з дальнім кутом.

Втім, Манчестер Юнайтед відповів дуже небезпечно: Гойлунн відкрився під пас партнера в чужий штрафний та ідеально викотив на Мейну, а Коббі з вбивчої позиції пробив вище воріт. Після цього Юнайтед знов заволодів територіальною перевагою, але зламати масовану оборону супротивника не вдавалось. Команди пішли відпочивати за рахунку 0:0.

На початку другого тайму Рубен Аморим випустив Алехандро Гарначо та Амада Діалло, а перший момент не змусив себе довго чекати. Гарначо спіймав захисника на помилці при передачі, вирвався на удар позицію, але послав м'яч так, що той лише зачепив стійку. А вже на 60 хвилини гості нарешті забили: Мейну класно прострілив на дальню стійку, а Далоту лише залишалось підставити ногу. 0:1.

Господарі могли майже одразу відігратись: Бірлігія потужно пробив з дальньої відстані, але м'яч влучив в каркас воріт. Добивання Танасе виявилось невлучним, але це не має значення, адже той був у офсайді. Юнайтед вирішив не тримати інтригу в матчі та забив ще раз: Гарначо з лівого флангу викотив м'яч в центр, а Мейну ударом в один дотик вразив дальній кут. 0:2.

Після цього Рубен Аморім зробив ще декілька замін, а ФКСБ вирішив атакувати великими силами, але їм рідко вдавалось створювати небезпеку. Манкуніанці ж хотіли спіймати супротивника на контратаці й мали гарний момент: Гарначо дотепно відпасував п'ятою в чужому штрафному, а той перекидав голкіпера — трохи влучності забракло. Фінальний свисток зафіксував перемогу МЮ. Команда Рубена Аморіма вийшла в 1/8, тоді як ФКСБ чекає на жеребкування плей-оф.

ФКСБ — Манчестер Юнайтед 0:2

Голи: Далот, 60, Мейну, 68

Стяуа: Тарновану — Попеску, Нгезана, Дава — Крецу (Белуце, 66), Еджума (Альхассан, 46), Шут, Радувановіч — Танасе (Сетфанеску, 77), Бірлігія, Мікулеску (Мусі, 77)

Манчестер Юнайтед: Баїндир — Мазрауї, Де Лігт, Мартінес (Йоро, 71) — Далот, Кольєр (Діалло, 46), Мейну, Маласія (Гарначо, 46) — Еріксен (Каземіро, 71), Гойлунн (Зіркзе, 80), Фернандеш

Попередження: Белуце, Альхассан — Маласія