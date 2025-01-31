Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 30 січня 2025 року.

У рамках останнього туру основного етапу Ліги Європи-2024/25 київське Динамо завершило виступи у турнірі мінімальною перемогою над РФШ, яка стала для "біло-синіх" першою у цьому розіграші змагання.

Автором єдиного гола у цьому протистоянні з латвійським клубом Олександр Піхальонок, який влучним ударом на 76-й хвилині дозволив киянам залишити поле в якості переможців.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — РФШ у рамках восьмого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Динамо Київ — РФШ 1:0

Гол: Піхальонок, 76



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Михайленко, Рубчинський (Саленко, 88) — Ярмоленко (Волошин, 90), Ванат, Кабаєв (Пономаренко, 86).



РФШ: Ондоа — Нджіє (Мареш, 80), Пренга, Ліпущек — Савалніекс (Сілагадзе, 84), Мархієв, Панич, Одішарія — Ікауніекс, Нджикі (Куадіо, 46), Зеленковс (Лемаїч, 80).



Попередження: Біловар, Пономаренко — Панич, Пренга