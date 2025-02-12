Ліга Європи

Форвард Порту прокоментував прийдешню гру проти Роми.

Португальський Порту в рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА на власному полі зіграє проти Роми.

Напередодні гри нападник "драконів" Самуель Омородіон Агехова прокоментував настрій усередині колективу.

"Порту зобов'язаний перемагати і боротись за кожен титул. Головною метою було пройти груповий етап, бути серед найкращих і боротись за трофей.

Це буде важкий матч, як для нас, так і для них. Ми — великий клуб і повинні віддати всі сили, щоб перемогти Рому.

Найкращий гол на сьогоднішній день? Мій другий гол у ворота Манчестер Юнайтед, ураховуючи контекст і рівень суперника. Це був чудовий командний хід, на жаль, його не вистачило для перемоги, але я запам'ятаю його назавжди.

Це те, про що я завжди мріяв: стати бомбардиром великого європейського клубу, і моя мрія здійснилась", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж нідерландським ПСВ та туринським Ювентусом відбудеться 19 лютого.