Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками перед грою з Порту.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував майбутній матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Порту.

"Порту — команда з відмінним володінням м'ячем. У них дуже цікаві гравці. Ми знаємо, як вони грають, і знаємо їх можливості змінити гру. Я чекаю на дуже агресивний стиль гри від Порту.

Нам потрібно буде провести чудовий матч і не втратити концентрації. Ми маємо бути дуже зосереджені. Ми повинні грати впевнено та надійно.

Я хочу, щоб Рома грала однаково і вдома, і на виїзді. Хлопці старанно працюють, щоб зробити те, про що я прошу. Ми пропускаємо голи, тому що не пресингуємо як слід попереду та в середній лінії. Коли ми зосереджені на тому, щоб не дати супернику провести контратаку, цього не відбувається незалежно від того, скільки нас позаду.

Поразка 1-0 або 2-0 не має великого значення, якщо це не єврокубок. Ми очікуємо від Порту дуже агресивної гри", — наводить слова Раньєрі Football-Italia з посиланням на TMW.

Нагадаємо, матч Порту — Рома відбудеться завтра, 13 лютого, о 22:00 за Києвом.