Ліга Європи

Наставник "драконів" поділився своїми думками перед грою з Ромою.

Головний тренер Порту Мартін Ансельмі прокоментував майбутній матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Роми.

"Зустріч з Раньєрі — для мене величезне джерело гордості. Я пам'ятаю, як дивився його команди по телевізору, коли мені було 12 років. Він тренер, який все пережив. Він неймовірно розумна людина, і він знає, як підійти до цієї гри.

Рома — це Рома, великий клуб, який відчуває тиск, щоб перемагати на кожному стадіоні, тож я насправді не чекаю на оборонний підхід до гри. Рома має талановитих гравців, і ми не повинні давати їм час з м'ячем.

Я бачив покращення у кожній нашій грі та сподіваюся побачити ще більше завтра. Я задоволений ентузіазмом, інтенсивністю, енергією та бажанням дізнаватися про нове. Ми повинні високо пресингувати та швидко повертати м'яч собі.

Перший матч може виявитися вирішальним, тому що підхід до гри у відповідь неминуче залежить від результату в першій зустрічі. Ось чому ми маємо перемогти, незалежно від того, чи граємо ми вдома, чи на виїзді.

Я усвідомлюю важливість наших суперників, але не забувайте про велич футболки, яку ми носимо. Ми на нашому стадіоні із нашими вболівальниками. Ми — Порту, і ми прагнутимемо перемоги", — наводить слова Ансельмі Football-Italia.

Нагадаємо, матч Порту — Рома відбудеться завтра, 13 лютого, о 22:00 за Києвом.