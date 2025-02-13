Стали відомі стартові склади команд для першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють португальський Порту та римська Рома.
Артем Довбик, Getty Images
13 лютого 2025, 21:20
Португальський Порту та італійська Рома зіграють у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.
Мартін Ансельмі, після нічиєї проти лісабонського Спортінга (1:1), залучив до стартового складу Отавіо в трійці в центрі оборони, тоді як Боржеш гратиме праворуч в атаці.
Клаудіо Раньєрі, на тлі перемоги над Венецією (1:0), використав із перших хвилин Салемакерса, коне та Пеллегріні в центральній вісі, тоді як Артем Довбик знову гратиме в атаці.
Порту: Кошта — Джало, Перес, Отавіо — Маріу, Еуштакіу, Варела, Моура — Боржеш, Омородіон, Мора.
Запасні: Рамуш, Маркано, Гомес, Вієйра, Пепе, Зайду, Вашку, Намасо, Франку, Самбрана, Гюль, Зе Педру.
Запасні: Де Марці, Голліні, Абдулхамід, Шомуродов, Гуммельс, Паредес, Суле, Нельссон, Бальданці, Пізіллі, Сангаре, Ель Шаараві.
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс, Коне, Крістанте, Лоренцо Пеллегріні, Анхеліньйо — Дібала, Довбик.
Гра Порту — Рома почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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