Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють португальський Порту та римська Рома.

Португальський Порту та італійська Рома зіграють у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.

Мартін Ансельмі, після нічиєї проти лісабонського Спортінга (1:1), залучив до стартового складу Отавіо в трійці в центрі оборони, тоді як Боржеш гратиме праворуч в атаці.

Клаудіо Раньєрі, на тлі перемоги над Венецією (1:0), використав із перших хвилин Салемакерса, коне та Пеллегріні в центральній вісі, тоді як Артем Довбик знову гратиме в атаці.

Порту: Кошта — Джало, Перес, Отавіо — Маріу, Еуштакіу, Варела, Моура — Боржеш, Омородіон, Мора.

Запасні: Рамуш, Маркано, Гомес, Вієйра, Пепе, Зайду, Вашку, Намасо, Франку, Самбрана, Гюль, Зе Педру.



Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс, Коне, Крістанте, Лоренцо Пеллегріні, Анхеліньйо — Дібала, Довбик.