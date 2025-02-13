Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють нідерландський АЗ Алкмар та стамбульський Галатасарай.

Нідерландський АЗ Алкмар та стамбульський Галатасарай зіграють у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.

Мартен Мартенс, після перемоги над Зволле (2:0), використав із перших хвилин Майкума на правому фланзі оборони, тоді як Поку гратиме праворуч в атаці.

Окан Бурук, на тлі поразки від амстердамського Аякса (1:2), залучив до стартового складу Куесту та Єлерта до лінії оборони, тоді як Сара гратиме в центрі поля, а Шоллої та Мората розташуються в атаці.

АЗ Алкмар: Овусу-Одуро — Майкума, Гус, Пенетра, Вольфе — Класі, Мейнанс, Копмейнерс — Поку, Перротт, Лахдо.

Запасні: Вергюлст, Зут, Мартінс Інді, Деккер, Сміт, Бюрместер, Касіус, де Віт, Дал, ван Дейн.



Галатасарай: Муслера — Айхан, Куеста, Бардакджі, Єлерт — Мертенс, Кутлу, Сара — Шоллої, Мората, Їлмаз.