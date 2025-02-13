До вашої уваги результати стадії плей-оф.
У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи відбулися чотири поєдинки в слоті 19:45.
Мідтьюллан поступився Сосьєдаду, Аякс здолав Юніон, Фенербахче розгромив Андерлехт, а Фенернцварош мінімально обіграв Вікторію Пльзень.
Мідтьюллан — Сосьєдад 1:2
Голи: Букса, 38 — Мендес, 11 (з пенальті), Кубо, 31.
Мідтьюллан: Лессль, Пауліньо Сілва (Єнсен, 77), Соренсен, Дяо, Андерссон, Соренсен (Андреасен, 81), Сілва (Браво, 46), Кастільо (Джу, 66), Шимшир (Гогорса, 66), Осоріо, Букса.
Реал Сосьєдад: Марреро, Бальда Субірі (Хаві Лопес, 24), Пачеко (Агерд, 46), Елустондо, Арамбуру, Марін, Оласагасті (Субіменді, 46), Барренечеа (Серхіо Гомес, 46), Мендес, Кубо, Оускарссон (Ойарсабаль, 74).
Попередження: Бальда Субірі (2), Букса (25), Шимшир (51), Кастільо (58), Мендес (61), Арамбуру (90+4), Субіменді (90+5).
Юніон — Аякс 0:2
Голи: Расмуссен, 59, Мокіо, 71.
Юніон: Моріс, Лісен, Берджесс, Мак Аллістер, Аїт-Ель-Хадж (Фусейні, 62), Іванович, Ньянґ, Садікі, Вангаутте (Расмуссен, 85), Халайлі, Девід (Родріґес, 63).
Аякс: Пасвеєр, Хато, Бас, Ругані (Шутало, 46), Лукас Роза (Гоеї, 72), Фітц-Джим (Тайлор, 72), Классен, Мокіо, Едвардсен, Бергейс (Траоре, 83), Расмуссен (Годтс, 83).
Попередження: Мокіо (62), Мак Аллістер (79).
Фенербахче — Андерлехт 3:0
Голи: Тадич, 11, Джеко, 42, Ен-Несірі, 57.
Фенербахче: Егрібаят, Акчічек, Амрабат, Шкріньяр, Тадич (Яндаш, 86), Костич, Шіманьскі, Фред, Осейї-Семюел (Мюльдюр, 46), Джеко (Таліска, 75), Ен-Несірі (Тосун, 90).
Андерлехт: Косеманс, Аугустінссон, Хей, Адріелсон, Сарделла, Леоні, Дендонкер, Струйкенс (Азар, 63), Уерта (Едозі, 73), Дегріф (Ангуло, 86), Васкес (Дольберг, 63).
Ференцварош - Вікторія Пльзень 1:0
Гол: Абу-Фані, 23.
Ференцварош: Гроф, Чивич, Макрецкіс, Раул Густаво, Сіссе, Гартенманн, Абу-Фані (Ромменс, 81), Ромао, Сакаріассен (Бен-Ромдан, 59), Варга, Салданья (Траоре, 64).
Вікторія Пльзень: Єдлічка, Ємелка, Маркович, Две, Калвах (Панош, 76), Шулц, Черв, Каду (Доскі, 77), Гавел (Меміч, 56), Аду, Видра (Дуросінмі, 66).