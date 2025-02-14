Ліга Європи

АЗ залишив примарні шанси для Галатасарая на подальшу участь у Лізі Європи

Турецький колектив у меншості відіграв майже весь другий тайм, тож суперники просто заробили собі комфортну різницю на власному полі.

АЗ Алкмар — Галатасарай, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



АЗ Алкмар — Галатасарай 4:1

Голи: Мейнанс, 12, Перротт, 37 (пен.), Класі, 57, Вольфе, 66 — Шоллої, 20



АЗ Алкмар: Овусу-Одуро — Майкума (Касіус, 77), Гус, Пенетра, Вольфе — Класі, Мейнанс, Копмейнерс (Бюрместер, 77) — Поку (Сміт, 83), Перротт (ван Дейн, 90+1), Лахдо (Дал, 83).



Галатасарай: Муслера — Айхан, Куеста, Бардакджі, Єлерт (Балтаджі, 71) — Мертенс (Демірбай, 56), Кутлу (Демір, 71), Сара (Акман, 90+3) — Шоллої, Мората (Луш, 90+3), Їлмаз.



Попередження: Вольфе, Класі — Айхан, Бардакджі, Мората.



На 51-й хвилині був вилучений Каан Айхан (Галатасарай) (друге попередження).