Ліга Європи

Керманич Роми висловився щодо свого українського підопічного.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі дав свій коментар про центрального нападника Артема Довбика.

Український 27-річний гравець перебрався до Риму влітку 2024 року й зараз є найкращим бомбардиром "джаллороссі" в усіх турнірах сезону-2024/25.

"Він удосконалюється. Йому доводиться багато працювати. Він є нашим орієнтиром в атаці. Нашим найкращим бомбардиром. Іноді він є чудовим орієнтиром для нас, а іноді ми не здатні надати йому гідну підтримку. Це постійний процес, який потребує подальшого покращення. Я налаштований позитивно. Єдиний спосіб виправити недоліки — це працювати", — цитує Раньєрі офіційний сайт Роми.

На рахунку Довбика 13 голів і чотири асисти в 33-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Нагадаємо, що завтра, 20 лютого, Рома прийматиме Порту (початок — о 19:45 за Києвом) в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25. Зустріч на виїзді завершилася з рахунком 1:1.