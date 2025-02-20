Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють італійська Рома та португальський Порту.

Італійська Рома та португальський Порту зіграють матч-відповідь попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА на Стадіо Олімпіко на тлі нічиєї в першій грі (1:1).

Клаудіо Раньєрі, у порівнянні з тією грою, залучив до стартового складу Ель Шаараві та Паредеса в центральній вісі, тоді як Артем Довбик цього разу навіть до заявки не потрапив.

Мартін Ансельмі, у свою чергу, використав із перших хвилин Пепе та Вієйру на флангах атаки.

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ель Шаараві, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Лоренцо Пеллегріні — Шомуродов.

Запасні: Де Марці, Голліні, Ренсх, Абдулхамід, Гуммельс, Суле, Нельссон, Бальданці, Пізіллі, Сангаре.



Порту: Кошта — Джало, Н. Перес, Отавіо — Маріу, Еуштакіу, Варела, Моура — Пепе, Омородіон, Вієйра.

Запасні: Рамуш, Португал, Маркано, Гомес, Зайду, Намасо, Франку, Т. Перес, Гюль, Боржеш, Мора, Зе Педру.



Гра Рома — Порту почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.