Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги Європи, який відбудеться 20 лютого, розпочавшись о 19:45.

У рамках одного із матчів 1/16 фіналу Ліги Європи Рома з українським форвардом Артемом Довбиком на своєму стадіоні прийме Порту. У першому матчі було зафіксовано нічию — 1:1.

РОМА — ПОРТУ

Четвер, 20 лютого, 19:45. Олімпійський стадіон, Рим. Головний арбітр — Франсуа Летексьє (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO

Італійська команда зіграла внічию зі своїми португальськими суперниками у першому матчі минулого тижня. Незважаючи на те, що Рома вийшла вперед у Португалії, їй довелося задовольнятися нічиєю після напруженої боротьби, в якій вони навіть залишилися вдесятьох після вилучення Браяна Крістанте.

"Джаллороссі", які випередили своїх суперників з плей-оф на одне очко в основному етапі, мають багату нещодавню історію в турнірах УЄФА, ставши переможцями Ліги конференцій у 2022 році. Вийшовши потім у фінал, а потім у півфінал другого за значимістю європейського турніру у двох сезонах поспіль, цього року їм удалося пробитися у плей-оф лише завдяки перемозі над Айнтрахтом в останньому турі.

Тим не менш, потенційна зустріч у 1/8 фіналу з Лаціо все ще можлива для команди Клаудіо Раньєрі, яка відродилася з приходом досвідченого тренера, який врятував кампанію, яка розпочалася з двох звільнень.

Дев'ять матчів без поразок у Серії А після недільної перемоги над Пармою (1:0) — Клаудіо справді перетворив сезон "вовків": у цих дев'яти матчах команда набрала 21 очко, що більше серед усіх команд Серії А.

Перед тим, як відновити свої останні єврокубкові пригоди, Рома може також згадати колишні подвиги: клуб виграв 13 з останніх 16 домашніх матчів Ліги Європи, у тому числі всі останні три матчі без пропущених м'ячів.

Щойно уникнувши раннього вильоту, Порту таки пробився у плей-оф, здобувши нервову перемогу над Маккабі Тель-Авів в останньому турі, випередивши Брагу.

Новий тренер Мартін Ансельмі, який щойно прийшов із Крус Асуль, привів "драконів" до успіху у своєму дебютному матчі, але в цілому йому не вдалося переламати хід гри команди.

Посідаючи третє місце в Прімейрі, минулого тижня Порту здобув перемогу над непомітним Фаренсе (1:0) і перервав серію з п'яти матчів у чемпіонаті без перемог – це сталося вперше у цьому столітті. Перший максимальний результат Ансельмі в чемпіонаті, досягнутий завдяки другому голу Моури в такій кількості матчів, може підняти бойовий дух, але Порту, як і раніше, відстає на шість очок від лідируючого Спортінга і на чотири — від Бенфіки.

Дворазові чемпіони Європи, які вже вибули з обох національних кубків, покладають усі свої сподівання на успіх у Лізі Європи. У якомусь сенсі історія буде на їхньому боці на Стадіо Олімпіко, оскільки вони програли лише одну із семи попередніх зустрічей із Ромою — поразка з рахунком 1:2 у 2019 році, коли клуби востаннє зустрічалися у Римі. У всіх трьох попередніх протистояннях Порту проходив далі: у Кубку володарів кубків-1981/82, потім у кваліфікації ЛЧ-2016/17 та, нарешті, у 1/8 фіналу ЛЧ шість років тому.

Проте Порту також виграв лише п'ять зі своїх останніх 26 матчів плей-оф у єврокубках, програвши 16, і лише одну з цих перемог було здобуто на виїзді.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Ндіка, Гуммельс, Манчіні — Анхеліньйо, Коне, Паредес, Пеллегріні, Челік — Дібала, Довбик.

Порту: Кошта — Отавіо, Перес, Джало — Моура, Еуштакіу, Варела, Маріу — Мора, Пепе — Омородіон.

Не зіграють: Ренсх, Крістанте, Салемакерс — Груїч, Фернандеш.

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