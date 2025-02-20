Ліга Європи

Відбулися перші стикові матчі-відповіді другого за значимістю єврокубка.

Сьогодні, 20 лютого, проходять матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

У першій дуелі нідерландський АЗ вибив турецький Галатасарай, після того як гра у відповідь закінчилася з рахунком 2:2. У складі турків голами відзначилися Віктор Осімген та Роланд Шоллої. У гостей забивали Сея Майкума та Денсо Касіус. У першій грі АЗ був сильнішим із рахунком 4:1.

Галатасарай — АЗ 2:2 (перший матч 1:4)

Голи: Осімген, 56, Шоллої, 70 — Майкума, 42, Касіус, 55.

Галатасарай: Гювенч — Санчес (Балтаджі, 46), Куеста, Бардакджі — Єлерт, Торрейра (Кутлу, 61), Сара, Шоллої — Мертенс (Демірбай, 46) — Їлмаз, Осімген.

АЗ Алкмар: Овусу-Одуро — Майкума, Гус, Пенетра, Вольфе — Белич, Мейнанс (Бюрместер, 12), Копмейнерс — Поку, Перротт (Садік, 87), Лахдо (Касіус, 46).

У другій зустрічі Стяуа обіграла ПАОК із рахунком 2:0. Авторами голів стали Юрі Чісотті та Давід Мікулеску. У першому матчі румунська команда здобула перемогу — 2:1.

Стяуа — ПАОК 2:0 (перший матч 2:1)

Голи: Чісотті, 30, Мікулеску, 81.

ФКСБ: Тирновану — Крецу, Нгезана, Попеску, Радунович — Кірікеш, Шут — Мікулеску (Белуце, 86), Чісотті, Тенасе — Бирліджа.

ПАОК: Котарські — Хонні, Кендзьора, Міхайлідіс, Баба — Мейте (Маді Камара, 55), Оздоев — Живкович, Пелкас (Десподов, 63), Константеліас — Саматта (Чалов, 55).

Попередження: Крецу — Живкович, Хонні, Міхайлідіс, Десподов, Котарські.

Насамкінець Буде-Глімт пройшов Твенте за підсумками додаткового часу. Матч закінчився із рахунком 5:2.

У цій зустрічі гості відкрили рахунок на 26 хвилині після автогола Фредріка Шевольда. Норвежці відповіли на 56 хвилині, коли Каспер Гег реалізував пенальті. Потім на другій доданій хвилині голом відзначився Мес Хільгерс, який зрізав м'яч у свої ворота, а через дві хвилини Бріс Вембангомо, завдяки чому гра перейшла до овертайму після домашньої перемоги нідерландців (2:1).

Потім на 111 хвилині результативним ударом у складі норвежців відзначився Сондре Фет, а через три хвилини Арно Версхурен зрізав м'яч у свої ворота, збільшивши перевагу господарів поля.

Буде/Глімт — Твенте 5:2 (перший матч 1:2)

Голи: Гег, 56 (пен) Хільгерс (аг), 90+2 Вембангомо, 90+4 Фет, 111 Версхурен (аг), 114 - Шевольд (аг), 26 Стейн, 90+6.

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Гундерсен, Нільсен, Бйоркан — Ев'єн, Берг, Сальтнес — Бломберг, Гег, Гауге.

Твенте: Уннершталь — ван Рой, Хільгерс, Лагербільке, Кейперс — Влап, Саділек — Стейн — Ротс, ван Вольфсвінкель (Бут, 106), Лтаєф.

Попередження: Хільгерс, Рой.