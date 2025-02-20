Ліга Європи

Рома без Довбика та з дублем Дібали здолала Порту на шляху до 1/8 фіналу Ліги Європи

Команда Клаудіо Раньєрі сповна скористалась вилученням у складі суперників на початку другого тайму.

Рома — Порту, Getty Images

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Рома — Порту 3:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Дібала, 35, 39, Пізіллі, 83 — Омородіон, 27, Ренсх, 90+6 (авт.)



Рома: Свілар — Челік (Абдулхамід, 90+4), Манчіні, Ндіка — Ель Шаараві (Ренсх, 87), Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала (Бальданці, 87), Лоренцо Пеллегріні (Пізіллі, 77) — Шомуродов (Суле, 78).



Порту: Кошта — Джало, Н. Перес, Отавіо (Мора, 65) — Маріу, Еуштакіу, Варела (Т. Перес, 82), Моура (Намасо, 82) — Пепе (Боржеш, 57), Омородіон, Вієйра (Гомес, 82).



Попередження: Дібала, Паредес — Отавіо, Н. Перес, Т. Перес, Гомес



На 51-й хвилині був вилучений Стівен Антунеш Еуштакіу (Порту) (неспортивна поведінка).