Ліга Європи
06 березня 2025, 23:57
Конкурент Довбика вирвав для Роми перемогу над Атлетіком
Команді Клаудіо Раньєрі тепер доведеться захищати результат на стадіоні-господарі майбутнього фіналу Ліги Європи.
Рома — Атлетік, Getty Images
06 березня 2025, 23:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рома — Атлетік 2:1
Голи: Анхеліньйо, 56, Шомуродов, 90+4 — Паредес, 50
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренсх (Салемакерс, 61), Пізіллі (Коне, 77), Крістанте, Анхеліньйо — Дібала (Суле, 72), Бальданці (Ель Шаараві, 60) — Довбик (Шомуродов, 71).
Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Вівіан (Паредес, 23), Альварес, Берчіче — Галаррета, Хаурегісар (Прадос, 63) — І. Вільямс, Гомес (Весга, 77), Н. Вільямс (Беренгер, 77) — Саннаді (Гурусета, 63).
Попередження: Шомуродов — Альварес, Хаурегісар, Саннаді
На 85-й хвилині був вилучений Єрай Альварес (Атлетік) (друге попередження).