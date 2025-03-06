Ліга Європи

Конкурент Довбика вирвав для Роми перемогу над Атлетіком

Команді Клаудіо Раньєрі тепер доведеться захищати результат на стадіоні-господарі майбутнього фіналу Ліги Європи.

Рома — Атлетік, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Рома — Атлетік 2:1

Голи: Анхеліньйо, 56, Шомуродов, 90+4 — Паредес, 50



Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренсх (Салемакерс, 61), Пізіллі (Коне, 77), Крістанте, Анхеліньйо — Дібала (Суле, 72), Бальданці (Ель Шаараві, 60) — Довбик (Шомуродов, 71).



Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Вівіан (Паредес, 23), Альварес, Берчіче — Галаррета, Хаурегісар (Прадос, 63) — І. Вільямс, Гомес (Весга, 77), Н. Вільямс (Беренгер, 77) — Саннаді (Гурусета, 63).



Попередження: Шомуродов — Альварес, Хаурегісар, Саннаді



На 85-й хвилині був вилучений Єрай Альварес (Атлетік) (друге попередження).