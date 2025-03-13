Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та нідерландський АЗ Алкмар.

Лондонський Тоттенгем та нідерландський АЗ Алкмар зіграють на Тоттенгем Готспур Стедіум матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на тлі перемоги "сироварів" у першій грі 1:0.

Анге Постекоглу, у порівнянні з першою грою, використав із перших хвилин Порро, Ромеро ван де Вена та Спенса в обороні, тоді як Сарр гратиме в центрі поля, а Одобер та Соланке розташуються в атаці.

Мартен Мартенс, у свою чергу, залучив до стартового складу Садіка на правому фланзі атаки.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Меддісон, Бергвалль, Сарр — Одобер, Соланке, Сон Хин Мін.

Запасні: Остін, Вайтмен, Біссума, Тель, Удоджі, Грей, Джонсон, Девіс, Скарлетт, Мур.



АЗ Алкмар: Овусу-Одуро — Майкума, Гус, Пенетра, Вольфе — Класі, Бурместер, Копмейнерс — Садік, Перротт, Поку.

Запасні: Вергюлст, Зут, Мартінс Інді, Белич, Деккер, Сміт, де Віт, Мердінк, Бузіан, Дейкстра, ван Дейн.



Гра Тоттенгем — АЗ Алкмар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.