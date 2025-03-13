Ліга Європи

Рома в меншості та з Довбиком не встояла на полі Атлетіка та вилетіла з Ліги Європи

Вилучення на самому початку матчу дуже нашкодило команді Клаудіо Раньєрі.

Атлетік — Рома, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Атлетік — Рома 3:1 (перший матч – 1:2)

Голи: Н. Вільямс, 45+3, 82, Берчіче, 69 — Л. Паредес, 90+3



Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Нуньєс, А. Паредес (Лекуе, 72), Берчіче — Галаррета (Прадос, 88), Хаурегісар — І. Вільямс (Горосабель, 88), Гомес (Беренгер, 46), Н. Вільямс — Саннаді (Гурусета, 77).



Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Ренсх (Ель Шаараві, 83), Крістанте (Салемакерс, 83), Паредес, Анхеліньйо — Дібала (Шомуродов, 61), Бальданці (Пізіллі, 61) — Довбик (Суле, 53).



Попередження: І. Вільямс, Де Маркос — Свілар, Ренсх, Л. Паредес



На 11-й хвилині був вилучений Матс Гуммельс (Рома) (грубе порушення).