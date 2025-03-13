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Тоттенгем — АЗ Алкмар 3:1 (перший матч – 0:1)
Голи: Одобер, 26, 74, Меддісон, 48 — Копмейнерс, 63

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Грей, 61), Спенс — Меддісон (Біссума, 77), Бергвалль (Девіс, 84), Сарр — Одобер (Джонсон, 77), Соланке, Сон Хин Мін.

АЗ Алкмар: Овусу-Одуро — Майкума (Мердінк, 81), Гус (Белич, 87), Пенетра, Вольфе — Класі, Бурместер (Сміт, 68), Копмейнерс — Садік (де Віт, 46), Перротт, Поку.