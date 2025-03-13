Ліга Європи
13 березня 2025, 23:56
Тоттенгем реваншувався проти АЗ та вийшов на Айнтрахт Ф у чвертьфіналі Ліги Європи
Дубль Вілсона Одобера допоміг команді Анге Постекоглу в непростій домашній грі.
Тоттенгем — АЗ Алкмар, Getty Images
13 березня 2025, 23:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Тоттенгем — АЗ Алкмар 3:1 (перший матч – 0:1)
Голи: Одобер, 26, 74, Меддісон, 48 — Копмейнерс, 63
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Грей, 61), Спенс — Меддісон (Біссума, 77), Бергвалль (Девіс, 84), Сарр — Одобер (Джонсон, 77), Соланке, Сон Хин Мін.
АЗ Алкмар: Овусу-Одуро — Майкума (Мердінк, 81), Гус (Белич, 87), Пенетра, Вольфе — Класі, Бурместер (Сміт, 68), Копмейнерс — Садік (де Віт, 46), Перротт, Поку.