Ліга Європи

Керманич МЮ висловився про майбутню першу гру в 1/4 фіналу Ліги Європи.

У рамках першого акту протистояння 1/4 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед вирушить у гості до ліонського Олімпіка.

Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з представником французької Ліги 1.

"Ліон краще підготовлений фізично, більш габаритний і швидший за наших суперників у 1/8 фіналу, Реал Сосьєдад. З того часу, як Фонсека очолив команду, вони виграли більшість матчів, забиваючи багато голів і пропускаючи менше. Вони грають в футбол на контролі м'яча, і це буде зовсім інший виклик для нас.

Я завжди кажу, що ми виграємо Прем'єр-лігу, тому ви можете бачити, що я завжди оптимістичний. Думаю, я народився таким, це не можна змінити чи вдавано. Протягом життя ти такий, який ти є. Я бачу все в позитивному світлі. Перша мета — виграти титул, європейський титул. Це було б чудово для нашої впевненості", — цитує слова Рубена Аморіма офіційний сайт УЄФА.

Перший матч Ліон — Манчестер Юнайтед відбудеться у четвер, 10 квітня, о 22:00 за київським часом.