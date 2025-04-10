Ліга Європи

Підопічні Марко Бароні зазнали невдачі на виїзді.

Буде/Глімт у першому, домашньому матчі чвертьфіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 приймав Лаціо на стадіоні Аспмюра в Буде.

Команди не порадували голами протягом першого тайму, але відкрили рахунок уже по перерві — господарів поля вперед вивів Ульрік Салтнес. Пізніше він уразив ворота гостей вдруге, оформивши дубль. Його результативні удари виявилися єдиними в поєдинку.

Матч-відповідь на Стадіо Олімпіко в Римі відбудеться наступного четверга, 17 квітня.

Буде/Глімт — Лаціо 2:0

Голи: Салтнес, 47, 69

Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Гундерсен, Бйортуфт, Бйоркан — Ев'єн, Берг, Салтнес (Фет, 86) — Бломберг (Мяяття, 86), Гег (Гелмерсен, 81), Гауге

Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Хюсай (Лаццарі, 46) — Гендузі, Весіно — Ісаксен (Чауна, 81), Педро (Кастельянос, 64), Дзакканьї (Нослін, 81) — Діа (Деле-Баширу, 46)

Попередження: Дзакканьї, Кастельянос, Романьйолі