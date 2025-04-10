Ліга Європи

Захисник відзначився у воротах Ліона.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро відсвяткував свій перший гол за команду.

19-річний футболіст відзначився на п'ятій компенсованій до першого тайму хвилині матчу проти Ліона, який відбувається в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи. Для француза це дебютний гол у кольорах "червоних дияволів".

У попередніх 23 поєдинках на його рахунку не було результативних дій. Загалом за всю кар'єру на клубному рівні Лені Йоро забив лише чотири рази.

У трьох випадках він вражав ворота суперників Лілля, за який виступав до переїзду в Англію.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ліон — Манчестер Юнайтед.