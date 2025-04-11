Ліга Європи

Команди забили по два голи — все вирішить матч на Олд Траффорд.

В першому матчі 1/4 фіналу другого за значущістю єврокубкового турніру Манчестер Юнайтед відправився у гості до Ліона. З перших хвилин у "червоних дияволів" з'явився Расмус Гойлунн. У Ліона відзначимо відсутність в стартовому складі Неманьї Матича, який багато наговорив перед грою в пресі.

З перших хвилин Манчестер Юнайтед заволодів ігровою ініціативою та намагався створити небезпечний момент. Втім, створити дійсно небезпечний момент не вдалось. Вже ближче до середини тайму гості могли забити: Доргу прорвався флангом в чужий штрафний й покотив в центр на Гойлунна, який незграбно пробив повз ворота.

Трохи згодом команда Рубена Аморіма мала ще один шанс для взяття воріт, коли Далот віддав по флангу на Гарначо, а той прострілив в центр — Фернандеш пробив, але після рикошету м'яч пройшов над поперечиною. Ліон на все це відповів голом. Альмада навісив зі штрафного, ніхто не торкнувся м'яч, а Онана пустив м'яч в дальній кут. 1:0.

Манчестер Юнайтед намагався встановити паритет до перерви, але здавалось, що команди підуть відпочивати за мінімальної переваги "ткачів". Втім, вже в останні секунди першого тайму Перрі кулаками вибив м'яч після подачі Фернандеша, Угарте був першим на добиванні, а Йоро підправив м'яч у дальній кут. 1:1.

В другому таймі гра проходила за рівного сценарію. Команди обмінялись напівмометами. Спочатку Мікаутадзе увірвався в чужий штрафний й прострілив на Ляказетта, але той не зміг влучно пробити. Пізніше Йоро обігрався з Фернандешем, прорвався через центральну зону та пробив з-за меж штрафного — м'яч пройшов поруч зі стійкою.

За десять хвилин до кінця основного часу Манчестер Юнайтед мав забивати: Гарначо випередив захисника й пробив в один дотик після подачі Доргу з флангу — Перрі з труднощами перевів м'яч на кутовий. А гол прийшов тоді, коли не було для цього великих підстав. На 88 хвилині Фернандеш м'яко накинув м'яч на дальню стійку, звідки Зіркзе ударом головою вразив ворота. 1:2. Все дуже просто.

Здавалось, що Юнайтед здобуде вольову перемогу, але вже в компенсований час Онана впорався з потужним ударом Мікаутадзе, але відбив м'яч перед собою. Шеркі був першим на добиванні й легко переграв Онана. 2:2. Згодом фінальний свисток арбітра зафіксував результативну нічию.

Ліон — Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Альмада, 26, Шеркі, 90+5 - Йоро, 45+5, Зіркзе, 88

Ліон: Перрі — Мейтленд-Найлз, Мата, Ніакате, Тальяфіко — Толіссо, Акуоку (Ляказетт, 51), Верету — Шеркі, Мікаутадзе, Альмада

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр (Лінделеф, 83), Йоро — Далот, Каземіро, Угарте (Маунт, 72), Доргу — Фернандеш, Гойлунн (Зіркзе, 63), Гарначо (Мейну, 83)

Попередження: Тальяфіко — Далот, Угарте, Маунт, Мейну