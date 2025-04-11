Ліга Європи

Але є тільки домашня нічия.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував результат першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи з франкфуртським Айнтрахтом (1:1). Цитує австралійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Я не можу просити своїх хлопців про більше. Було прикро пропустити в такій ігровій ситуації. Але вже на найперших хвилинах я був переконаний, що все під нашим контролем. Думав, що в другому таймі це точно принесе результат. І в нас справді було абсолютно все, крім самих голів.

У будь-який інший день, за такою грою, в нас була б велика перемога. Якщо знову зіграємо так само через тиждень, то в нас будуть хороші шанси. Хоча я не думаю, що в матчі-відповіді піде відкритий футбол. Кожен буде обережним, і будь-який гольовий момент буде на вагу золота. Треба, щоб усі наші хлопці були готові до гри. Добре, що майже всі знову в строю", — заявив Постекоглу.

Матч-відповідь між Айнтрахтом та Тоттенгемом відбудеться 17-го квітня, о 22:00 за київським часом.