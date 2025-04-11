Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 10 квітня 2025 року.
Тоттенгем — Айнтрахт, Getty Images
11 квітня 2025, 09:00
Лондонський Тоттенгем у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі зіграв внічию з Айнтрахтом (1:1).
Команда з Франкфурта відкрила рахунок у матчі на шостій хвилині завдяки голу у виконанні Екітіке, але в середині першого тайму підопічні Анже Постекоглу зрівняли цифри на табло після удару Порро.
Нагадаємо, матч у відповідь пройде в Німеччині, 17 квітня.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Айнтрахт у рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:
Тоттенгем — Айнтрахт 1:1
Голи: Порро, 26 — Екітіке, 6.
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі (Спенс, 79) — Бергвалль, Бентанкур, Меддісон (Сарр, 79) — Джонсон, Соланке (Рішарлісон, 88), Сон Хин Мін (Тель, 79).
Айнтрахт: Сантос — Крістенсен, Кох, Теат, Браун (Нкунку, 90+1) — Скірі, Тута — Гетце (Узун, 90+1), Ларссон, Баоя (Шаїбі, 70) — Екітіке (Ваї, 89).
Попередження: Тель — Баоя, Крістенсен.